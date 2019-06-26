Студенты из Харькове пытаются судебным иском саботировать госэкзамен по медицине

Студенты медфакультета в Харькове обратились в Окружной админсуд Киева, чтобы саботировать госэкзамен по медицине. Иск был зарегистрирован 24 июня, если его удовлетворят, то будет заблокирована сдача этого госэкзамена по всей Украине.

Студенты медицинского факультета Харьковского университета им. Каразина планируют саботировать экзамен по основам медицины (IFOM). В Окружном административном суде Киева зарегистрирован иск одного из студентов с требованием признать противоправность действий, сообщает пресс-служба Минздрава Украины.

«24 июня 2019 студенты медицинского факультета Харьковского национального университета имени В. Н. Каразина опубликовали открытое письмо, в котором информируют о своих планах неявки на экзамен по основам медицины. Они также планируют отказаться подписывать согласие на сбор, обработку и хранение персональных данных», – сообщает Минздрав.

По данным министерства, в Окружном административном суде Киева зарегистрирован иск от харьковского студента-медика – дело №640/11193/19. Предметом иска является признание противоправными действий ГП «Центр тестирования профессиональной компетентности специалистов с высшим образованием по направлениям «Медицина» и «Фармация»., истец – Денис Иванченко. Дело будет рассматривать судья Игорь Качур.

«Вероятно, речь идет о блокировании проведения этого экзамена для студентов. Студенты медицинского факультета Харьковского национального университета имени В. Н. Каразина имеют самые низкие результаты среди всех государственных учреждений высшего медицинского образования – как по результатам экзаменов КРОК, так и по результатам международного мониторингового исследования качества высшего образования», – сказано в сообщении.

Минздрав предупреждает, что блокирование проведения экзамена IFOM не позволит студентам получить высшее образование и вообще продолжить образование по специальности.

«Если студенты не дали согласие на сбор, обработку и хранение персональных данных, они не смогут сдать экзамен и, соответственно, рискуют не получить диплом государственного образца … Если студенты не появятся на проведение экзамена, они получают результат «0». Повторно сдать экзамен можно только один раз, в 2019 году – в августе, согласно графику Центра тестирования. Расходы на повторную сдачу любого из компонентов квалификационного экзамена полагаются на соискателя. В случае повторной несдачи любого из компонентов квалификационного экзамена лицо считается не выполнившим индивидуальный учебный план и отчисляется из вуза», – сообщает министерство.

В Минздраве подчеркнули, что в случае, если суд заблокирует проведение экзамена 1-3 июля, сдать его не смогут студенты по всей стране.

Экзамен IFOM в рамках Единого государственного квалификационного испытания проводится в Украине впервые. В этом году порог «сдал – не сдал» будет определять межведомственная группа экспертов после получения результатов экзамена, принимая во внимание то, что ранее украинские студенты не имели опыта сдачи этого экзамена.

Напомним, студенты медицинских вузов в этом году заявляли о беспрецедентной сложности экзамена КРОК 2 и на ограниченное время для ответов на вопросы теста, однако более 93% студентов успешно прошли этот экзамен.