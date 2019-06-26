В Киеве задержан сын одного из спонсоров террористов «ЛНР»

В Киеве задержали сына одного из основных спонсоров «ЛНР» – замдиректора Луганского ликеро-водочного завода Держака. При себе задержанный имел документы Минобороны России и «ЛНР».

В Киеве задержали сына владельца Луганского ликеро-водочного завода Леонида Держака, который считается одним из основных спонсоров «ЛНР», сообщил генпрокурор Юрий Луценко на своей странице в Facebook.

«Вместе с СБУ задержали гражданина Дмитрия Держака, заместителя директора и сына владельца ЛЛВЗ «Луга-Нова» – одного из основных спонсоров террористов «ЛНР». Деятель проживал в Киеве с удостоверением «ветерана боевых действий» против Украины», – написал генпрокурор.

Документы обнаруженные у задержанного. Документы обнаруженные у задержанного. Пред 1 из 2 След

В 2018 году боевики «ЛНР» присвоили Леониду Держаку звание почетного жителя города Луганска.

Разом з СБУ затримали громадянина Д. Держака, заступника директора і сина власника ЛЛВЗ Луга-Нова – одного з основних… Geplaatst door Юрій Луценко op Woensdag 26 juni 2019

Напомним, что 24 июня украинские пограничники задержали в Луганской области жителя Воронежа, который «шел воевать за Россию против США». Ранее неоднократно судимый мужчина хотел вступить в ряды боевиков «ЛНР».