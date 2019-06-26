В Украине разгоняется очередной фейк о принадлежности украинских монастырей Константинопольскому патриархату

В договоре между Украиной и Вселенским патриархатом нет ни одного пункта о принадлежности украинских монастырей Вселенскому патриархату. Более того не существует никаких финансовых обязательств Украины и Православной церкви Украины перед Константинополем.

После интервью почетного патриарха Православной церкви Украины Филарета, стали распространять фейк о существование «списка монастырей» которые якобы принадлежат Вселенскому патриархату в Константинополе в соответствии с неким якобы существующим «соглашением». Большое сожаление вызывает тот факт, что к распространению этой фейковой информации в духе российской пропаганды имеют отношения уважаемые в Украине люди, говорится в сообщение экс-замглавы Администрации президента Петра Порошенко Ростислава Павленко на его странице в Facebook.

«Обидно, когда уважаемые люди повторяют московскую ложь. В соглашении между Украиной и Вселенским Патриархатом нет ни одного «списка монастырей», которые «должны быть переданы Константинополю». Это бред», – говорится в сообщении.

В сообщение подчеркивается, что Андреевская церковь в Киеве, в которой расположено представительство Вселенского Патриархата – это единственная ставропигия Константинопольского патриархата в Украине. Фактически роль этой ставропигии – посольство Вселенского Патриархата в Украине.

«Представительство зарегистрировано в Украине как миссия, согласно украинским законам. Ее возглавляет отец Михаил Онищенко», – отмечается в сообщении.

Более того, подчеркивается в сообщении, что Украина как государство и Православная Церковь Украины (ПЦУ) не платит ни копейки Константинополю, ни с приходов, ни с украинских епархий.

«Украинская Православная Церковь (ПЦУ) – автокефальная, то есть независимая. И от Москвы, и от Константинополя, и от других центров. Зато находится с ними всеми в единстве как часть православного мира. Это признают другие Церкви – раньше или позже (как в случае РПЦ)», – пишет Павленко.

Экс-замглавы Администрации президента Порошенко предостерегает украинское общество от манипуляций общественным сознанием под влиянием заведомой лжи, распространяемой российской пропагандой.

«А цена лжи – известная. И куда ведет ложь – тоже известно», – отмечает в заключение Павленко

Прикро, коли шановані люди повторюють московську брехню.В угоді між Україною і Вселенським Патріархатом немає жодного "… Geplaatst door Rostyslav Pavlenko op Dinsdag 25 juni 2019

Напомним, что почетный патриарх ПЦУ Филарет отказался признавать решения «так называемой ПЦУ», а церковная организация «Киевского патриарха» создала собственный синод.