Большинство украинцев отдают предпочтение украинскому языку на радио и телевидение

Большинство украинцев отдают предпочтение украинскому языку, звучащему в эфирах радио и телевидения, а более половины украинцев поддерживают вещание на русском и украинском языках.

Почти 80% граждан отдают предпочтение украинскому языку на радио и ТВ. При этом более 50% украинцев поддерживают вещание на телеканалах и радиостанциях на русском и украинском, но хотят, чтобы украинский язык преобладал, передает «Укринформ».

В сообщение информационного агентства говорится, что об этом свидетельствуют результаты нового социологического исследования «Восприятие украинцами телерадиоэфира: результаты исследования общественного мнения» Киевского международного института социологии (КМИС) по заказу Национального совета.

«На вопрос «На каком языке в Украине должны вещать телеканалы и радиостанции?» 23,6% респондентов ответили, что только украинский, 52,8% – и украинский, и русский, но украинский язык должен преобладать», – цитирует издание члена Нацсовета Сергея Костинского.

Отмечается, что более 60% респондентов поддерживают увеличение государством количества украинского и украиноязычного контента в эфире. При этом около 80% граждан предпочитает украинский как основной язык телевизионного и радиоэфира и являются активными потребителями украиноязычного контента на радио и телевидении.

Исследование проводилось КМИС в течение мая-июня, опрошен 2021 респондент в 110 населенных пунктах за исключением Крыма и ОРДЛО.