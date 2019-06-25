Украина отозвала своего постоянного представителя при Совете Европы

Украина отозвала своего посла при Совете Европы Кулебу для консультаций. В МИД Украины подчеркнули, что «СЕ потеряла наше доверие, и восстановить его будет чрезвычайно сложно».

Министерство иностранных дел Украины отозвало посла при Совете Европы Дмитрия Кулебу для консультаций, говорится на странице в Facebook министра Павла Климкина.

Он заявил, что Украина не будет отказываться от участия в Совете Европы в связи с возвращением российской делегации в ПАСЕ, но вынуждена пересмотреть стратегию и тактику своей работы.

«Я не собираюсь подталкивать наших парламентариев к принятию решений о формате их участия в ПАСЕ. И политически, и эмоционально в этой ситуации нам нечего искать. Поэтому приостановление участия в ПАСЕ – вполне логичный шаг. Но не навсегда, чтобы не отдавать СЕ в жертву России и ее друзьям. Куда сложнее, собственно, с Советом Европы – это наш юридический и человеческий долг участвовать в ее механизмах защиты прав человека. Хотя арсенал этих механизмов далеко не идеален, но важный. Во всем остальном СЕ потерял наше доверие, и восстановить его будет чрезвычайно сложно. Из лидера усилий для защиты прав человека организация превратилась в простого менеджера, причем такого себе. Поэтому отзываем нашего посла при СЕ для консультаций. Стратегия понятна, тактика тоже, но доточим вместе», – написал Климкин.

Ну що, йде епоха. Парламентська асамблея Ради Європи запустила свій Ctrl+Alt+Delete. Російській делегації дозволили… Geplaatst door Pavlo Klimkin op Dinsdag 25 juni 2019

Он добавил, что решение о возвращении российской делегации не связано с избранием президентом Владимира Зеленского. Его приняли до президентских выборов и утвердили бы и в случае победы Петра Порошенко.

«Особенно обидно, что все это произошло при французском председательстве в СЕ. Быть страной-основателем Нормандского формата и разворачивать красную дорожку перед российскими депутатами без выполнения РФ каких-то из выдвинутых условий – это, простите за мой французский, полный mauvais ton. Просто тотальный когнитивный диссонанс, который еще аукнется всей Европе», – написал Климкин.

Ранее украинская делегация покинула зал заседания ПАСЕ в знак протеста, из-за возвращения делегации России в Ассамблею. Соответствующее решение украинской делегациии сообщила первая заместительница председателя Верховной Рады, член украинской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) Ирина Геращенко на своей странице в Facebook.

«Украинская делегация обжаловала полномочия российских убийц. Слушания по их полномочиям – в четверг. До этого мы не можем сидеть в одном зале с убийцами. Мы вышли из зала Ассамблеи и мы на камеры сказали россиянам, что они убийцы», – написала она.

Українська делегація оскаржила повноваження російських вбивць . Слухання по їх повноваженням – в середу . До того ми не… Geplaatst door Iryna Gerashchenko op Dinsdag 25 juni 2019

Отмечается, что вместе с украинскими делегатами зал заседаний оставило немало представителей Грузии, стран Балтии, других стран.

По словам народного депутата Алексея Гончаренко, украинская делегация будет находиться в зале заседаний Ассамблеи лишь при рассмотрении вопросов об обжаловании полномочий и наложения санкций на российскую делегацию. Он также заявил, что делегация обращается в ВР с просьбой срочно рассмотреть вопрос прекращения ее участия в работе ПАСЕ.

Напомним, в ночь на 25 июня ПАСЕ проголосовала за возвращение России в Совет Европы. В украинской делегации после этого заявили, что могут приостановить свое участие в организации.

Президент Владимир Зеленский также заявил о своем разочаровании касательно решения Парламентской ассамблеи Совета Европы восстановить полномочия делегации России.