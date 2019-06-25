В Украине правоохранители завели уголовное дело на Портнова за лжесвидетельства против Порошенко

Адвокат Порошенко заявил, что на Портнова завели дело из-за ложных сообщений о преступлениях его клиента. Также правоохранители проверяют высказывания Шуфрича об отсутствии коалиции в парламенте.

Правоохранители открыли дело против бывшего первого заместителя главы Администрации президента Виктора Януковича Андрея Портнова по факту заведомо ложных сообщений о преступлениях экс-Президента Петра Порошенко, сказал адвокат Порошенко Игорь Головань на брифинге, передают «Факты».

Он уточнил, что дело открыто по ст. 383 Уголовного кодекса (заведомо ложное сообщение о преступлении).

«Зарегистрировано уголовное производство в отношении четырех заявлений господина Портнова», – рассказал Головань.

Так, по словам адвоката, расследуются четыре заведомо ложных сообщения Портнова, а именно: о противоправности прохода украинских кораблей через Керченский пролив, о причастности Порошенко к покупке телеканал «Прямой» и продаже завода «Кузница на Рыбальском» и якобы о нарушениях при назначении членов Высшего совета правосудия.

Головань также заявил ,что Портнов сам декларировал, что его массовые заявления в Госбюро расследований имеют целью публично унизить Порошенко. Адвокат подчеркнул, что это является нарушением законодательств и международных норм, так как публичное унижение не может являться причиной для уголовного преследования.

Кроме того, адвокат сообщил, что правоохранители расследуют не только действия Портнова, но и депутата от «Оппозиционного блока» Нестора Шуфрича, который заявил об отсутствии коалиции в парламенте, и направил соответствующее заявление в правоохранительные органы.

Напомним, во время президентства Януковича Портнов был заместителем главы Администрации президента. Он участвовал в написании т.н. «диктаторских законов», курировал в АП правовые вопросы. После Революции достоинства Портнов покинул Украину и поселился в Вене.

19 мая 2019 года Портнов вернулся в Украину и начал писать жалобы на Порошенко. 27 мая он заявил, что подал в ГБР «четвертое из десятков» заявление на Порошенко.