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Филарет отказался подчинятся решению Синода Православной церкви Украины

Филарет отказался признавать решения «так называемой ПЦУ». Церковь Филарета создала собственный синод.

Предстоятель УПЦ Киевского патриархата заявил, что решение синода Православной церкви Украины о лишении управления над Киевской епархией его не касается, заявил он на пресс-конференции во вторник, передает пресс-служба УПЦ КП.

«Мы церковь независимая. У нас был собор 20 июня, и мы там заявили, что не принадлежим к этой так называемой ПЦУ. Их постановления и наказания нас не касаются», – сказал Филарет.

25.06.19 Прес-конференція Святійшого Патріарха Філарета щодо подій в Українському Православ'ї та останнього Священного Синоду Православної Церкви України

Geplaatst door УПЦ КП op Dinsdag 25 juni 2019

«От этой так называемой ПЦУ мы отмежевываемся, это не наша церковь», – добавил он.

Православная церковь Украины передала в непосредственное управление митрополита Епифания все монастыри и храмы Киева. Филарет считает такие действия рейдерской атакой.

По его словам, ПЦУ захватила Свято-Феодосиевский мужской монастырь в Киеве и церковь Пирогощи на Контрактовой площади. «Сейчас планируется захват Владимирского собора», – заявил Филарет.

Он сказал, что не собирается защищать интересы Киевского патриархата в судах, потому что «суды у нас продажные, там могут защитить неправду». Вместо этого Филарет собирается апеллировать к украинской и мировой общественности.

На пресс-конференции Филарет также рассказал, что УПЦ Киевского патриархата уже создала собственный синод из пяти человек. В него входят, кроме самого Филарета, еще четыре архиерея. Он уверен, что несмотря на то, что сейчас «их пять, но будет и двенадцать, когда вырастем, будет и больше».

Напомним, что накануне Синод ПЦУ принял решение о наказании почетного патриарха Филарета и его сторонников.

Источник Пресс-служба УПЦ КП
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