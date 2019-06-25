Филарет отказался подчинятся решению Синода Православной церкви Украины

Предстоятель УПЦ Киевского патриархата заявил, что решение синода Православной церкви Украины о лишении управления над Киевской епархией его не касается, заявил он на пресс-конференции во вторник, передает пресс-служба УПЦ КП.

«Мы церковь независимая. У нас был собор 20 июня, и мы там заявили, что не принадлежим к этой так называемой ПЦУ. Их постановления и наказания нас не касаются», – сказал Филарет.

25.06.19 Прес-конференція Святійшого Патріарха Філарета щодо подій в Українському Православ'ї та останнього Священного Синоду Православної Церкви України Geplaatst door УПЦ КП op Dinsdag 25 juni 2019

«От этой так называемой ПЦУ мы отмежевываемся, это не наша церковь», – добавил он.

Православная церковь Украины передала в непосредственное управление митрополита Епифания все монастыри и храмы Киева. Филарет считает такие действия рейдерской атакой.

По его словам, ПЦУ захватила Свято-Феодосиевский мужской монастырь в Киеве и церковь Пирогощи на Контрактовой площади. «Сейчас планируется захват Владимирского собора», – заявил Филарет.

Он сказал, что не собирается защищать интересы Киевского патриархата в судах, потому что «суды у нас продажные, там могут защитить неправду». Вместо этого Филарет собирается апеллировать к украинской и мировой общественности.

На пресс-конференции Филарет также рассказал, что УПЦ Киевского патриархата уже создала собственный синод из пяти человек. В него входят, кроме самого Филарета, еще четыре архиерея. Он уверен, что несмотря на то, что сейчас «их пять, но будет и двенадцать, когда вырастем, будет и больше».

Напомним, что накануне Синод ПЦУ принял решение о наказании почетного патриарха Филарета и его сторонников.