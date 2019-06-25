Пророшенко прокомментировал резолюцию ПАСЕ о возврате в Ассамблею России

Порошенко пообещал задействовать все свои связи, чтобы «вирус всепрощения РФ» за Крым и Донбасс не распространился дальше. Экс-президент воспринимает резолюцию ПАСЕ «как мощный вызов Украине и первый серьезный дипломатический удар».

Пятый президент Украины, лидер партии «Европейская Солидарность» Петр Порошенко прокомментировал резолюцию Парламентской Ассамблеи Совета европы, которая возвращает России право голоса на заседаниях, написал он об этом на своей странице в Facebook.

Порошенко отметил, что воспринимает принятую резолюцию «как мощный вызов Украине и первый серьезный дипломатический удар, который получила Украина за последние пять лет».

«Решение ПАСЕ, которое запускает механизм возврата российской делегации, воспринимаю как мощный вызов Украине… В ближайшее время я задействую все свои внешнеполитические связи, чтобы вирус всепрощения России за аннексию Крыма и оккупацию Донбасса не распространился дальше», – подчеркнул экс-президент.

Рішення Парламентської Асамблеї Ради Європи, яке запускає механізм повернення Російської делегації, сприймаю як потужний… Geplaatst door Петро Порошенко op Maandag 24 juni 2019

«Ранее мы таких ударов не пропускали. Но теперь удар нанесен не только по Украине, а по фундаментальным европейским ценностям, когда между ценностями и ценой была выбрана цена», – добавил Порошенко.

Напомним, в ночь на 25 июня ПАСЕ приняла резолюцию об ограничении санкционного механизма ассамблеи, которая открывает возможность возвращения российской делегации в организацию. За резолюцию проголосовали 118 делегатов, против – 62, воздержались – 10.

В украинской делегации после этого заявили, что могут приостановить свое участие в организации. А в МИДе назвали резолюцию ПАСЕ – недопустимой уступкой России.