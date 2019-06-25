МВД Украины изменило порядок реагирования на сообщения о минировании

Звонки о минировании хотят сначала проверять на фейковость.

Министерство внутренних дел хочет пересмотреть алгоритм действий полиции во время реагирования на звонки о минировании, в частности, сначала проверять, не «фейк» ли это, сообщает пресс-служба ведомства.

Предлагают, чтобы немедленную проверку на достоверность проводили специалисты оперативных подразделений киберполиции.

Кроме этого, МВД инициирует изменения в Уголовный кодекс Украины для усиления ответственности за совершение заведомо ложных преступлений.

«В ряде случаев предложим увеличить срок уголовной ответственности и ограничения свободы на срок более 6 лет, а также предусмотреть дополнительно конфискацию имущества в таких случаях», – рассказал директор Департамента коммуникации МВД Украины Артем Шевченко.

Он отметил, что чаще всего сообщения о минировании поступают от ботов из России и неподконтрольных территорий на востоке Украины. Это делают с помощью IP-телефонов и интернета.

За заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности статьей 259 УКУ предусмотрено до шести лет лишения свободы.

Напомним, что в последние годы в Украине значительно возросло количество сообщений о заминировании.

Часто «минируют» административные здания, школы, ТРЦ и аэропорты в Киеве, Харькове, Одессе, Николаеве, Львове, Запорожье.

Немало сообщений поступает о минировании киевского метро.

Все это создает неудобства для пассажиров или посетителей упомянутых объектов, а также приводит к дополнительным расходам для проверки помещений и прилегающих к ним территорий.

Чаще всего правоохранители отчитываются, что взрывчатых предметов по указанным адресам не находят.