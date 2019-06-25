Курс гривны продолжает укрепляться по отношению к доллару

После наблюдавшегося падения курса гривна, она продолжает укрепляться.

Национальный банк укрепил официальный курс гривни к доллару на 7 копеек, установив его на 25 июня на уровне 26,19 гривни, говорится в данных регулятора.

Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 29,84 гривни (на 24 июня – 29,72 гривни).

Напоминим, что 24 июня котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 26,12 – 26,16 гривни за доллар. В конце дня, на закрытии межбанка котировки гривни к доллару установились на уровне 26,31 – 26,34 гривни за доллар.