МИД Украины осудил уступки России и ее возвращение в ПАСЕ

Министерство иностранных дел Украины считает, что принятая Парламентской Ассамблеей Совета Европы резолюция относительно полномочий российской делегации – это недопустимая уступка РФ, говорится в комментарии внешнеполитического ведомства в Facebook.

«МИД Украины считает, что принятая ПАСЕ резолюция «Усиление процесса принятия решений Парламентской Ассамблеей относительно полномочий и голосования» является недопустимой уступкой РФ, которая с 2014 года осуществляет вооруженную агрессию против Украины, грубо нарушая нормы и принципы международного права, в том числе Устава Совета Европы», – говорится в сообщении.

Отмечается, что существенное ослабление санкционного механизма ПАСЕ произошло на фоне отсутствия каких-либо конструктивных шагов со стороны РФ, невыполнения ею взятых на себя обязательств, а также резолюций ПАСЕ, одобренных в ответ на российскую агрессию.

«То, что произошло сегодня в ПАСЕ, является свидетельством отхода от задекларированных стандартов, принципов и ценностей Совета Европы в результате беспрецедентного давления и финансового шантажа со стороны РФ. К сожалению, это произошло в результате откровенного попустительства со стороны ряда стран, руководство которых, с одной стороны, подчеркивает необходимость прекращения российской агрессии против Украины, а с другой – поощряет агрессора, идя ему на уступки», – подчеркнули в МИДе.

В ведомстве также отметили, что МИД Украины «последовательно выступал против такого сценария, и эта позиция остается неизменной».

Ранее Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию, которая возвращает Российской Федерации право голоса на заседаниях Ассамблеи.

Соответствующее решение поддержали 118 евродепутатов, 62 проголосовали против, 10 – воздержались, сообщила вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко на своей странице в Facebook.

Резолюция меняет правила ПАСЕ и усложняет процедуру применения санкций, в частности в отношении России.

Перед этим депутаты Парламентской ассамблеи Совета Европы отклонили более 200 украинских поправок в резолюцию о возвращении делегации Российской Федерации, так же сообщила вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко на своей странице в Facebook.

Также Ирина Геращенко пожаловалась, что накануне сессии ПАСЕ украинская делегация просила представителей Администрации президента о встрече, чтобы согласовать план действий, и не получила ответа.

«Обменяться информацией о вызовах, согласовать наш общий план действий, проговорить, как держать оборону в СЕ. Это требовало серьезной кулуарной работы, давления на наших международных партнеров, ежедневных телефонных переговоров не только в рамках межпарламентского диалога и дипломатической работы. Это требовало в первую очередь лидерства президента», – пояснила Геращенко.

«Наша делегация осталась один на один в этом зале», – подытожила она.

Ранее 24 июня Ассамблея отклонила предложение провести дебаты по MH17 и российскому шантажу, говорится в Twitter ПАСЕ.

The Assembly has just rejected a request for an urgent debate on "The obligation of all States to make sure that the people who downed flight MH17 on 17 July 2014 are brought to justice".

В Парламентскую ассамблею поступили два запроса о проведении срочных дебатов под названием «Обязанность всех государств-членов обеспечить, чтобы виновные в сбитии рейса MH17 17 июля 2014 года были привлечены к судебной ответственности» и «Прекращение российского шантажа: просьба к Комитету министров привлечь Российскую Федерацию к ответственности за неуплату членских взносов».

A request for an urgent debate on "Putting an end to Russian blackmail: request to the Committee of Ministers to hold the Russian Federation accountable for its non-payment of membership fees" has just been rejected by the Assembly.

— PACE (@PACE_News) June 24, 2019