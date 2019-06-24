Пограничники поймали на Луганщине россиянина собиравшегося воевать за «ЛНР»

Пограничники задержали в Луганской области жителя Воронежа, который «шел воевать за Россию против США». Ранее неоднократно судимый мужчина хотел вступить в ряды боевиков «ЛНР».

Пограничники Луганского отряда задержали неподалеку от села Марковка гражданина России, который незаконно пересек границу с Украиной. При себе у него был военный билет РФ, сообщается на сайте Госпогранслужбы Украины.

«Правоохранители установили, что мужчина является 40-летним гражданином РФ, уроженцем города Воронеж. Нарушитель рассказал, что неоднократно отбывал наказание в местах лишения свободы на территории РФ за преступления, связанные с кражами и грабежами. Он рассказал, что недавно у него возник конфликт с местным криминальным авторитетом, поэтому он решил попасть на территорию так называемой «ЛНР». В дальнейшем было вступить в незаконных вооруженных формирований и воевать за Россию против США», – говорится в сообщении.

Россиянина привлекли к административной ответственности за незаконное пересечение госграницы.

Продолжаются мероприятия по выяснению всех обстоятельств дела.

Ранее оперативники Службы безопасности Украины обнаружили лиц, прибывших для отбывания наказания в украинских пенитенциарных учреждениях и которые были завербованы «ЛНР», сообщала пресс-служба ведомства.

«При осуществлении проверочных мероприятий по этапированным осужденным оперативники спецслужбы обнаружили лиц, завербованных так называемым «МГБ ЛНР», – сказано в сообщении.

Условием перемещения осужденных с ОРДЛО в исправительные учреждения на территории, контролируемой украинскими властями, является подписание обязательства о негласном сотрудничестве с «силовыми структурами» боевиков, в частности – согласие на выполнение преступных задач после освобождения из мест лишения свободы. Заключенных обязали собирать для «ЛНР» информацию о местах дислокации, составе и маршрутах передвижения украинских военных подразделений.

«Чтобы принудить заключенных к противоправной деятельности пророссийские террористы прибегают к методам физического и психологического давления, создают им невыносимые условия содержания. Кроме того, по свидетельствам осужденных, особенно жестокие издевательства испытывают лица, не являющиеся уроженцами Донецкой и Луганской областей и открыто заявляющие о своей проукраинской позиции. Даже за использование украинского языка и выявленные в камерах бытовые вещи с государственной символикой осужденные подвергаются суровым наказанием. Нередки случаи отработки на них силовых приемов подавления массового неповиновения на заключенных», – сообщили в спецслужбе.

Осужденные предоставили СБУ подробные показания об обстоятельствах их вербовки. Сейчас продолжаются проверочные мероприятия.

Напомним, с начала года боевики Луганской области передали на подконтрольную Украине территорию более 60 заключенных, отбывающих наказание в местах лишения свободы.