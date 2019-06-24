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В Николаеве политсилы Зеленского и Медведчука зарегистрированы по одному адресу

Партии Зеленского «Слуга народа» и Медведчука «Оппозиционная платформа – За жизнь» в Николаеве зарегистрировались по одному юридическому адресу.

Политические партии «Слуга народа» и «Оппозиционная платформа – За жизнь» зарегистрировали свои областные организации в Николаевской области по одинаковому адресу – офис №424 по проспекту Центральному, 67. Местное издание «НикВести» сообщило эту информацию со ссылкой на данные с официального сайта Главного территориального управления юстиции области.

В документе говорится, что обе партии имеют одинаковый юридический адрес – кабинет №424 офисного центра «Инпроектсервис» на пересечении проспекта Центрального и улицы Фалеевской в Николаеве.

Выписка из реестра политических организаций зарегистрированных в Николаевской области.

Напомним, выборы в Верховную Раду состоятся 21 июля. На этой неделе Центризбирком должен обнародовать списки всех кандидатов в нардепы.

Источник НикВести
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