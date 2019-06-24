Синод Православной церкви Украины наказал почетного патриарха Филарета и его сторонников

Синод ПЦУ определился с наказанием для почетного патриарха Филарета и забрала у него Киевскую епархию. Наказание коснулось и поддержавших Филарета епископов и священнослужителей.

Синод Православной церкви Украины лишил почетного патриарха Филарета (Денисенко) канонических прав и обязанностей, связанных с управления Киевской епархией, говорится в сообщении пресс-службы ПЦУ.

Все приходы и монастыри Киева, которые до 15 декабря 2018 года находились в составе УПЦ Киевского патриархата, переходят в подчинение митрополиту Киевскому и всей Украины Епифанию (Думенко).

Филарет остается в составе епископата ПЦУ за выдающиеся заслуги в прошлом перед украинской православной церковью, но его сторонники – митрополит Белгородский и Обоянский Иосаф (Шибаев) и епископ Валуйский Петр (Москалев) – с 24 июня выведены из епископата. Запрещенным в служении архимандриту Андрею (Маруцаку) и иеромонаху Илье (Зеленскому) разрешили в течение месяца попросить синод о пересмотре их дела.

Филарету тоже представлено право через письмо на имя митрополита Киевского и всея Украины Епифания обратиться к синоду с просьбой о соборном рассмотрении своего будущего положения в ПЦУ.

Синод Православной церкви постановил, что церковное собрание, которое Филарет провел 20 июня, не имело никаких полномочий на принятие заявленных решений о восстановлении Киевского патриархата.

Вся УПЦ Киевского патриархата, как и вся Украинская автокефальная православная церковь 15 декабря 2018 года объединилась в поместную Православную церковь Украины. Соответственно, никакие решения, распоряжения или другие документы, изданные от имени Киевского патриархата или ее уставных органов после регистрации Киевской митрополии ПЦУ 30 января 2019 года, не имеют канонической и юридической силы и не подлежат исполнению.

Напомним, 20 июня в Киеве была восстановлена Украинская православная церковь Киевского патриархата во главе с Филаретом. Вместе с ним от ПЦУ откололись два архиерея из России – архиепископ Белгородский и Обоянский Иоасаф (Шибаев) и епископ Валуйский Петр (Москалев).

В этот же день были избраны еще два будущих епископа УПЦ КП – архимандрит Андрей (Маруцак) и иеромонах Илья (Зеленский).