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У Facebook нет доказательств вмешательства России в голосование по Brexit

Facebook не нашел ни одного доказательства вмешательства России в голосование по Brexit. Соцсеть провела два полных анализа данных за период подготовки к референдуму.

Социальная сеть Facebook не нашла доказательств влияния внешних сил, в том числе России, на голосование за выход Великобритании из Евросоюза, сообщает агентство «Reuters» со ссылкой на руководство компании.

По словам вице-президента компании и бывшего вице-премьера Великобритании Ника Клегга, Facebook провел два полных анализа данных, полученных накануне референдума 2016 год, и не нашел свидетельств вмешательства России в голосование.

В октябре 2017 года британский парламент направил запрос основателю Facebook Марку Цукербергу, в котором просил проверить возможное размещение контента, оплаченного с российских учетных записей, перед голосованием о Brexit в 2016 году.

Цукерберга просили передать информацию о рекламных объявлениях и публикациях, которые могли заказывать российские пользователи для британской аудитории.

Напомним, в марте 2019 года администрация Facebook удалила до двух тысяч аккаунтов, связанных с Россией, за распространение дезинформации, в частности, о событиях в Украине.

Источник Reuters
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