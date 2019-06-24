В России раскручивают фейк об открытии автобусного сообщения между Крымом и Азербайджаном

Министерство иностранных дел Украины назвало фейком сообщение о якобы открытии автобусного сообщения между Азербайджаном и аннексированым Россией Крымом, сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства Украины.

«Распространяемые СМИ России новости о якобы открытии автобусного сообщения с временно оккупированной территории АРК в Баку не соответствуют действительности и является очередной дезинформацией, запущенной в пропагандистских целях», – говорится в заявлении.

Поширювані ЗМІ Росії новини про нібито відкриття автобусного сполучення з тимчасово окупованої теритоїі АРК до Баку не… Geplaatst door Міністерство закордонних справ України / MFA of Ukraine op Maandag 24 juni 2019

Ранее в Эстонии выдвинули подозрения пяти турфирмам за продажу путевок в Крым. Государственная прокуратура Эстонии возбудила уголовное дело в отношении нескольких эстонских турфирм, которых подозревают в организации туристических поездок на оккупированную Россией территорию Украины, пишет «Postimees».

«Государственная прокуратура подтверждает, что во вторник в офисах пяти турфирм были проведены обыски в связи с подозрением, что фирмы могли организовать туристические поездки в оккупированные Россией Крым и Севастополь, куда, в соответствии с решением Европейского союза о санкциях, запрещено организовывать турпоездки и оказывать там туристические услуги», – сообщил «BNS» пресс-секретарь Госпрокуратуры Каарель Каллас.

«В связи с тем, что Российская Федерация нарушила территориальную целостность Украины, Европейский союз в 2014 году ввел санкции на оказание услуг на аннексированных территориях. В этот список включен также запрет на оказание туристических услуг – поездок в Крым и Севастополь. Эта мера введена совместно всеми странами ЕС и направлена на то, чтобы дать четкий сигнал о том, что ни одна страна ЕС не признает незаконной аннексии Крыма и Севастополя Российской Федерацией», – подчеркнул Каллас.

По его словам, первоначальные подозрения в связи с этим предъявлены пяти лицам, которые были допрошены и затем отпущены на свободу. Прокуратура не ходатайствует о взятии кого-либо из них под стражу, добавил Каллас.

Эстонские турфирмы годами продавали путевки в Крым, игнорируя европейский закон и подвергая своих клиентов риску.