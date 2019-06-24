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Путин не планируют встречаться с Зеленским на саммите G20

Пресс-секретарь нацлидера России Песков заявил, что такой встречи нет в графике.

В планах нацлидера России Владимира Путина нет встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в Осаке на саммите «большой двадцатки», заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, сообщает РИА «Новости».

«В графике нет», – сказал Песков.

Ранее, глава МИД Украины Павел Климкин в интервью «5 каналу» сообщил, что Зеленский намерен поехать в Осаку на саммит G20.

«Классно, что эти визиты состоялись именно сейчас. Затем будут встречи в Осаке с Путиным», – сказал Климкин, комментируя проведенные президентом Украины Владимиром Зеленским встречи с лидерами Франции и Германии, которые состоялись на прошлой неделе.

Напомним, что президент США Дональд Трамп заявил, что планирует встретиться с президентом РФ Путиным во время саммита G20 в японской Осаке, который состоится 28-29 июня.

Источник РИА Новости
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