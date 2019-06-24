Если моряков не освободят 25 июня, Украина начнет новую волну давления на Россию, – Климкин

Украина намерена начать новую волну давления на Россию для освобождения моряков, Климкин подчеркнул, что после 25 июня, когда истекает срок освобождения моряков по решению Гаагского трибунала, Украина начнет оказывать давление на Россию.

Украина намерена в ближайшее время начать новую волну давления на Россию для освобождения моряков, которые попали в российский плен в конце ноября 2018 года, рассказал в интервью «5 каналу» подавший в отставку министр иностранных дел Павел Климкин.

Международный трибунал по морскому праву обязал Россию немедленно освободить 24 украинских моряков и захваченные корабли и до 25 июня направить трибуналу первичный доклад о выполнении решения. Именно с этой датой, по словам Климкина, связана новая волна давления.

«У нас есть 25 июня. После этого мы начнем на международных площадках новую волну давления. Это давление будет и краткосрочным, потому что нам нужно достичь результата, но будет и среднесрочное давление, ведь результатом этого может быть ограничение российской морской активности, военной активности», – сказал Климкин.

Он считает, что в случае невыполнения решения трибунала “всем будет понятно, что Россия нарушает морскую Конвенцию, а это непростая вещь для цивилизованного мира”.

Напомним, 25 ноября 2018 года российские силовики захватили три украинских военных корабля в нейтральных водах Черного моря. Экипаж двух катеров и буксира (24 человека) доставили в Симферополь, где подконтрольный России суд арестовал всех украинцев. На следующий день моряков перевезли в Москву, где они и находятся до сих пор.

25 мая Международный трибунал по морскому праву ООН постановил, что Россия должна освободить всех украинских моряков, которые были взяты в плен в ноябре 2018 года, и вернуть три корабля. Россия заявила, что не будет выполнять требования Международного трибунала.

В тот же день, Московский рассмотрел апелляционные жалобы военнопленных украинских моряков и отклонил их. Суд оставил всех украинских военнопленных моряков под стражей до конца июля.