Центризбирком отказал в регистрации на выборах Парасюку и Корнацкому

В ЦИК подчеркнули, что документы поданные данными кандидатами не соответствуют требованию закона.

Центральная избирательная комиссия отказалась регистрировать кандидатами в депутаты двух действующих нардепов – Владимира Парасюка и Аркадия Корнацкого. Решение было принято на заседании комиссии 23 июня, сообщает гражданская сеть «Опора».

Парасюку и Корнацкому отказали в регистрации кандидатами в народные депутаты для участия в выборах в мажоритарных округах «в связи с несоответствием представленных документов требованиям законодательства».

Аркадий Корнацкий был избран в Верховную Раду восьмого созыва в одномандатном округе №132 в Николаевской области. Он баллотировался как представитель «Блока Петра Порошенко» и стал членом президентской фракции в парламенте. 22 мая 2019 вышел из фракции БПП.

Владимира Парасюка избрали народным депутатом в округе №122 жители Львовской области.

Ще одне засідання Центральної виборчої комісії. А як ви проводите свій вечір неділі? Geplaatst door Громадянська мережа ОПОРА op Zondag 23 juni 2019

Напомним, ранее ЦИК отказала в регистрации кандидатом партии Михаила Саакашвили.

Так же ЦИК намерен оспорить судебное решение о регистрации кандидатом в депутаты Александра Онищенко.