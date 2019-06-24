В России назвали свои условия сохранения транзита газа в Европу через Украину

Российская сторона требует «справедливого урегулирования» всех имеющихся судебных споров между «Газпромом» и «Нафтогазом» и говорит об «экономической рентабельности» будущего соглашения.

Первый замглавы аппарата правительства России Сергей Приходько заявил, что для сохранения транзита газа через Украину нужно урегулирование судебных споров, сообщает «ТАСС».

«Что касается транзита российского газа через территорию Украины, то мы готовы его сохранить на экономически рентабельных условиях, но в случае справедливого урегулирования всех судебных споров между ПАО «Газпром» и НАК «Нафтогаз Украины», – сказал Приходько.

Он также заявил, что концепция строящегося «Северного потока – 2» не предусматривает прекращения транзита по действующим маршрутам и «это касается как Украины, так и других стран».

Напомним, что 18 июня в «Газпроме» заявили, что новый контракт на транзит российского газа через газотранспортную систему Украины на европейских условиях, как того хочет украинская сторона, пока заключить невозможно.

В ответ «Нафтогаз» предлагает «Газпрому» контракт на «своп» газа вместо транзита как запасной вариант на случай, если «Газпром» не захочет брать на себя риски, связанные с украинским регулятором и оператором газотранспортной системы.

Россия, Украина и ЕС могут провести трехсторонние консультации по газовым вопросам во второй половине сентября. Украинская сторона на предстоящих переговорах предложит России транспортировать по 60 млрд кубометров газа ежегодно в течение 10 лет.