В Страсбурге пройдет сессия ПАСЕ на которой могут вернуть делегацию России

В России уже заявили о намерении вернуться к работе в ПАСЕ 25 июня при условии принятия резолюции.

В Страсбурге в понедельник открывается летняя сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы, на которой могут принять решение, которое приведет к возвращению российской делегации без выполнения каких-либо условий, сообщает «Европейская Правда».

Главным вопросом повестки дня сессии является проект резолюции, которая может изменить правила организации о введении санкций в отношении делегаций. Делегаты рассмотрят документ во второй половине дня понедельника.

В резолюции, автором которой является бельгийка Петра де Суттер, предлагается исключить возможность лишать национальные делегации права голоса, выступать, а также права быть представленным в ассамблее и ее органах.

В случае принятия документа в предложенной редакции, российская делегация избежит возобновления санкций, введенных против нее в ответ на агрессию против Украины и оккупацию Крыма.

Россияне уже подготовили список делегации из 18 человек, четверо из которых, как оказалось, подпадают под персональные санкции ЕС из-за агрессии России против Украины и имеют запрет на въезд в ЕС. Однако этот запрет не касается международных организаций и это даст им возможность обойти санкционный механизм.

Регламентный комитет ПАСЕ уже одобрил резолюцию на заседании 3 июня.

Следует отметить, что даже если резолюцию проголосуют, то возможность ввести санкции в урезанном варианте останется.

В среду также состоятся выборы нового генерального секретаря Совета Европы. Среди кандидатов – вице-премьер, министр иностранных дел и обороны Бельгии Дидье Рейндерс и заместитель премьер-министра, министр иностранных и европейских дел Хорватии Мария Пейчинович-Бурич.

Комитет министров Совета Европы ранее поддержал позицию, что все страны-члены должны иметь право участвовать в уставных органах организации, включая Ассамблею, а также должны голосовать на выборах нового генсека.

При этом у делегации Российской Федерации есть значительные шансы вернуться в Парламентскую ассамблею Совета Европы после принятия соответствующей резолюции на летней сессии, которая начинается сегодня в Страсбурге, заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин в интервью «5 каналу».

«Шансы велики, поскольку многие из европейских стран таким образом хотят купить прогнозируемость в отношениях с Россией. Они понимают, что Россия – такая, как она есть, они хотят иметь рычаг влияния на Россию и удержать ее в Совете Европы. Я считаю, что это по определению плохая и ошибочная стратегия», – заявил Климкин.

Он отметил, что есть проблемы вокруг возвращения России в состав Совета Европы.

«Я пытался объяснить всем нашим партнерам, что проблема не в возвращении как таковом – от того, что там будет несколько российских депутатов, нам ни холодно, ни жарко. Проблема в другом – кто-то хочет использовать это возвращение как путь к новой нормальности в отношениях с Россией», – сказал Климкин.

В свою очередь фонд «Авиакатастрофа», который представляет большую группу родственников жертв трагедии МН17, требует не допустить возвращения России права голоса в ПАСЕ, сообщает на агентство NOS.

«Россия не может просто взять и получить право голосовать в Совете Европы. Это возможно только при условии и наличии сильных гарантий того, что Россия будет сотрудничать в расследовании катастрофы МH17», – говорится в сообщении.

Фонд направил письмо в ПАСЕ и призывает к дискуссии. В нем отмечается, что Россия не сотрудничает со следствием по катастрофы МН17, а также, что в РФ распространяется ложная информация о трагедии. В Фонде также напомнили, что Россия была лишена права голоса в 2014 году, после аннексии Крыма.

Как известно, еще в апреля 2014 года ПАСЕ ввела санкции против РФ, лишив россиян права голоса. Поэтому российская делегация прекратила участие в работе ПАСЕ.

Кроме того, Россия прекратила платить взносы в бюджет организации. На сегодня чистый долг России перед Советом Европы составляет 66 млн евро, а до 30 июня страна должна внести оставшиеся две трети своего членского взноса, который для РФ составляет 22 млн евро.

Генсек СЕ Турбьерн Яганнд, поддерживающий возвращение российской делегации, заявил, что в случае невыполнения российской стороной до 1 июля своих финансовых обязательств перед СЕ, в организации введут чрезвычайный план, который будет иметь серьезные политические и институциональные последствия.