Участников «КиевПрайд» собирались закидать презервативами с фекалиями

В Киеве прошел марш за права ЛГБТ-сообщества. Акция прошла относительно спокойно, но колонну участников пытались атаковать.

На акцию против Марша равенства в Киеве планировали пронести 200 наполненных экскрементами презервативов, чтобы забрасывать ими участников Марша и сотрудников полиции. Об этом на построении всех подразделений полиции сообщил начальник полиции Киева Андрей Крищенко, передает «Громадське».

По его словам, полиция провела почти «спецоперацию» в ночь на 23 июня.

«На Парковой остановили автобус, который вез в центр 200 таких «снарядов» с дерьмом. Чтобы наполнить кондомы фекалиями, на Жуковом острове работала целая «гавнолаборатория». А чтобы получить биоматериал, как признались задержанные, они разобрали четыре биотуалета», – сообщил Крищенко.

В Киеве прошел Марш равенства в защиту прав ЛГБТ-сообщества. В 10 утра колонна участников двинулась с улицы Владимирской, сообщил корреспондент «Левого Берега».

Через несколько минут после начала акции противники Марша ворвались в колонну. Один мужчина напал на участников, его задержала полиция. Еще несколько человек окутали начало колонны тканевым баннером, из-за чего возникла потасовка.

«Полиция мгновенно разогнала нападавших и шествие направилось дале по ул. Владимирской, бульвару Шевченко и ул. Терещенковской на площадь Льва Толстого», – передавал «Укринформ».

«КиевПрайд» 24 июня 2019 года. «КиевПрайд» 24 июня 2019 года. «КиевПрайд» 24 июня 2019 года. «КиевПрайд» 24 июня 2019 года. «КиевПрайд» 24 июня 2019 года. «КиевПрайд» 24 июня 2019 года. «КиевПрайд» 24 июня 2019 года. «КиевПрайд» 24 июня 2019 года. «КиевПрайд» 24 июня 2019 года. «КиевПрайд» 24 июня 2019 года. «КиевПрайд» 24 июня 2019 года. «КиевПрайд» 24 июня 2019 года. «КиевПрайд» 24 июня 2019 года. «КиевПрайд» 24 июня 2019 года. «КиевПрайд» 24 июня 2019 года. «КиевПрайд» 24 июня 2019 года. «КиевПрайд» 24 июня 2019 года. «КиевПрайд» 24 июня 2019 года. «КиевПрайд» 24 июня 2019 года. «КиевПрайд» 24 июня 2019 года. «КиевПрайд» 24 июня 2019 года. «КиевПрайд» 24 июня 2019 года. «КиевПрайд» 24 июня 2019 года. «КиевПрайд» 24 июня 2019 года. «КиевПрайд» 24 июня 2019 года. «КиевПрайд» 24 июня 2019 года. «КиевПрайд» 24 июня 2019 года. «КиевПрайд» 24 июня 2019 года. «КиевПрайд» 24 июня 2019 года. «КиевПрайд» 24 июня 2019 года. «КиевПрайд» 24 июня 2019 года. Пред 1 из 31 След

Акция закончилась на площади Льва Толстого. Организаторы просят быстро покинуть место, поскольку в предыдущие годы были случаи, когда на участников марша напали после окончания шествия в метро или на прилегающих улицах. Часть людей уезжает на автобусах, часть – через станцию метро «Театральная».

Участники шествия держали плакаты: «Наши традиции – это свобода», «Боритесь – поборете», «Любовь должна быть безопасной», «Люби свободно, тестируйся», «Мы тоже любим, но не свободно любим». На флагах также написаны названия городов Украины.

На акции присутствовали депутат Европарламента Ребекка Хармс, представители общественной организации Human Rights Watch и миссии ООН в Украине.

В связи с мероприятием в центре Киева были перекрыты девять улиц. Также были закрыты на вход и выход станции метро «Театральная», «Площадь Льва Толстого» и «Дворец спорта».

Акцию охраняли представители полиции, Нацгвардии, присутствовали кинологи и конная полиция, дежурили машины скорой помощи и пожарные автомобили.

«В день Марша равенства будут работать также усиленные группы взрывотехников, которые будут отрабатывать территорию и прилегающие улицы в пределах маршрута движения участников шествия. На станциях метро «Театральная», «Золотые Ворота» и «Университет» привлекут кинологов со служебными собаками со специальными навыками поиска взрывчатых веществ», – говорится на сайте полиции.

Накануне правоохранители задержали девять человек в возрасте от 18 до 48 лет.

Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследования по предварительному правовой квалификации ч. 1 ст. 14 ч. 4 ст. 296 (Приготовление к хулиганству). Им грозит от трех до семи лет заключения.

Решается вопрос об избрании фигурантам меры пресечения.