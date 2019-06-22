Опубликовано решение Конституционного суда по иску о роспуске Верховной Рады

Кроме самого решения, опубликованы особые мнения двух судей.

Конституционный суд сегодня опубликовал полный текст решения о конституционности роспуска Верховной Рады Украины и назначении досрочных выборов в парламент. Документ можно найти на сайте суда.

Текст решения занимает 14 страниц.

Особые мнения по поводу этого решения опубликовали судьи Сас и Мельник.

Судья Сас, в частности, указал на то обстоятельство, что у Верховной Рады есть время на формирование коалиции, в течение которого нельзя было распускать парламент.

Судья Мельник предупредил о рисках неконституционного формирования органов государчственной власти в Украине.

О принятии судом решения стало известно 20 июня. Сначала появилась информация о том, что в офисе Зеленского «ожидают сегодня положительное решение суда», заявил представитель президента в парламенте Руслан Стефанчук.

Через некоторое время в украинских масс-медиа появились новости, от том, что решение уже принять, сначала суд это опроверг. Позже пресс-служба Конституционного суда Украины опубликовала заявление о том, что признает указ Зеленского о роспуске Рады конституционным.

Напомним, 21 мая Зеленский подписал указ о роспуске Верховной Рады 8 созыва и назначении досрочных выборов на 21 июля. Основанием для роспуска было указано отсутствие коалиции в Верховной Раде.