В России объявили тендер на утилизацию украинской подводной лодки в оккупированном Крыму

На российском сайте госзакупок появился тендер на утилизацию дизельной подводной лодки проекта 641. Единственное судно этого проекта в составе военно-морских сил – захваченная в ходе оккупации Крыма украинская подводная лодка «Запорожье».

Министерство обороны России объявило тендер на утилизацию нескольких кораблей, среди которых украинская подводная лодка «Запорожье», захваченная Россией во время аннексии Крыма, сообщается на российском портале госзакупок.

Заявки на участие в конкурсе будут принимать до 25 июля. Сумма контракта неизвестна.

В документах тендера под номером №0173100004519001061 одним из лотов фигурирует дизельная подводная лодка проекта 641, но не указано ее название. Однако, в составе военно-морских сил России есть только одна субмарина этого типа — «Запорожье».

Подводная лодка, была включена в состав Черноморского флота России в 2014 году, после захвата Крыма. Большинство членов ее экипажа перешли на службу в российский флот, сообщает РИА «Новости».

Напомним, что в Крыму остались 17 кораблей, катеров и судов, в том числе 11 боевых кораблей, среди которых большой десантный корабль «Константин Ольшанский», корабль управления «Славутич», противолодочные корветы «Тернополь» и «Луцк», морские тральщики «Черкассы» и «Чернигов», большая подводная лодка «Запорожье», спасательный буксир «Кременец» и другие.