Коломойский был удивлен планами Зеленского по восстановлению Донбасса за счет олигархов

Олигарх Игорь Коломойский не обсуждал с президентом Владимиром Зеленским возможного финансирования восстановления инфраструктуры Донбасса. Коломойский рассказал об этом в беседе с журналистом «Украинской Правды».

«Вчера же Зеленский заявил, что «Коломойский об этом еще не знает». Так я действительно узнал об этом из выступления. Я уже комментировал журналистам, что на остаток от 20 тысяч фунтов в неделю могу покрасить ларек. Это ведь тоже малая архитектурная форма», – отшучивался Коломойский, имея в виду ограничения на расходы установленные Высоким судом Лондона.

На уточнение, была у него встреча с Зеленским после инаугурации, и о чем они на ней разговаривали, олигарх ответил, что такой встречи не было.

Напомним, президент Владимир Зеленский во время выступления на Бизнес-форуме заявил, что Коломойский будет вкладываться в инфраструктуру Донбасса, но еще об этом не знает.

Зеленский рассказал, что уже встречался с Ринатом Ахметовым, Игорем Коломойским и Виктором Пинчуком и достиг определенных договоренностей.

Ранее Зеленский говорил, что рассчитывает на помощь крупного бизнеса в восстановлении Донбасса. Он говорил, что в июле проведет ряд встреч с бизнесменами, чтобы обсудить инвестиции.