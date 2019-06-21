Директор «Мотор-Сич» экс-регионал Богуслаев проводит в Раду своих людей через «Слуг народа»

Выявлено еще одно доказательство тесной связи команды президента Зеленского с украинскими олигархами. От Запорожья «Слугу народа» будут представлять люди экс-регионала Богуслаева.

По спискам от «Слуги народа» в Запорожье баллотируются в депутаты Верховной Рады Украины люди из окружение скандально известного генерального директора акционерного общества «Мотор-Сич» Вячеславу Богуслаеву. В частности, среди баллотирующихся в депутаты-мажоритарщики от Запорожья по спискам «Слуги народа» можно обнаружить Геннадия Касайя, сообщает на своей странице в Facebook журналист издания «Корреспондент» Валерий Литонинский.

По его информации, Геннадий Касай баллотируется в депутаты от партии «Слуга Народа» по 74 избирательному округу Запорожья. Отмечается, что на сайте партии его должность скромно указана, как генеральный директор Дворца спорта.

«Самое интересное – что это за дворец. Касай – по сути, ответственный за всю спортивную инфраструктуру одного из градообразующих запорожских предприятий «Мотор-Сич». Это и новенький, отреставрированный Дворец спорта «Юность», в котором недавно Александра Вилкула в президенты выдвигали, и старый спортивный комплекс «Мотор-Сич». Причем он значится руководителем обеих структур», – пишет Литонинский.

Кроме того Геннадий Касай, помимо все прочего, является директором гандбольного клуба «Мотор».

«Все это добро, которым руководит Касай, принадлежит одному человеку – владельцу завода «Мотор-Сич» Вячеславу Богуслаеву», – подчеркивает журналист.

Напомним, что Богуслаев – народный депутат уже четырех созывов. Он бывший член «Партии регионов», от которой три раза избирался в Верховную Раду Украины. Его состояние оценивают в около 500 миллионов долларов. Считается, Богуслаев, как представитель крупного бизнеса, умеет договариватся с любой властью.

«Последнее время, правда, было тяжело, ГПУ обыски на Моторе проводила, подозревала Богуслаева в продолжении работы с Россией после начала войны. Но с новой властью у хозяина Мотора, похоже, все хорошо. Своего человека в партию власти впихнул. Сам, конечно, тоже баллотируется фактически на своей вотчине – в соседнем 77 округе, на котором и находится завод», – говорится в сообщении.

Причем по 75 округу Богуслаев своих людей в парламент заводил и раньше. Во времена «Партии регионов» там побеждал другой выходец из Мотора Ярослав Сухий.

«Даже предположить, что Касай не связан и не зависим от Богуслаева невозможно. Так что вот такие «новые лица» у Слуги Народа, вот такое отсутствие связей с олигархами», – подчеркнул журналист.

Ранее сообщалось, что у Зеленского настолько уверены в своей победе на предстоящих досрочных выборах в Верховную Раду, что готовят новое коалиционное соглашение.