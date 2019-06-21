У Зеленского готовят проект будущего коалиционного соглашения для новой Верховной Рады

«Слуга народа» уже готовит проект коалиционного соглашения. Партия президента уверена в своем результате на выборах.

Представитель президента Украины в Верховной Раде Руслан Стефанчук заявил, что партия «Слуга народа» уже прорабатывает проект коалиционного соглашения. После прохождения в Верховную Раду по итогам внеочередных парламентских выборов первоочередной своей задачей считает унормирование парламентских процедур, сообщил он в интервью «Радио НВ».

«Мы уже прорабатываем вариант коалиционного соглашения», – сказал он.

Отвечая на вопрос, намерена ли его политическая сила после прохождения в парламент унормировать порядок функционирования коалиции, Стефанчук заявил: «Вопрос номер один, который мы будем ставить после прохождения в парламент – это согласование парламентских процедур».

Представитель президента в Раде считает необходимым принять закон Украины о законах и законодательной деятельности.

Ранее сегодня Владимир Зеленский подал в парламент законопроект об уголовной ответственности за неперсональное голосование в парламенте. Законопроект предлагает штраф от 3 тыс. до 5 тыс. необлагаемых минимумов доходов граждан в случае, если вместо депутата «проголосовала» его карточка.