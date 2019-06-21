В Верховную Раду Украины могут пройти шесть партий, – соцопрос

Согласно проведенному на этой недели социологическому опросу, на досрочных выборах в Верховную Раду могут пройти шесть политических партий.

Согласно результатам соцопроса, обнародованным 21 июня на пресс-конференции Центра социальных и маркетинговых исследований «Социс», лидирует партия «Слуга народа» с поддержкой 37,1,% опрошенных избирателей. Согласно результатам предыдущей недели, партию «Слуга народа» готовы были поддержать 42,6% респондентов.

Политсилы «Оппозиционная платформа – За жизнь» – готовы поддержать 9,7% избирателей; «Европейская солидарность» – поддерживают 6,9% граждан; «Батькивщина» – 6,8% избирателей и 5,3% граждан готовы подержать «Голос». Все эти партии преодолевают пятипроцентный проходной барьер в парламент.

Партию «Сила и Честь» готовы поддержать только 3,2% избирателей, принявших участие в соцопросе.

За партию «Гражданская позиция» готовы отдать свои голоса 2,1% опрошенных, за «Радикальную партию» – 1,7%, ВО «Свобода» – 1,4%, «Оппозиционный блок – Партия мира и развития» – 1,3%, «Украинская стратегия» – 1%, «Самопомич» – 0,9%.

Среди тех, кто уже определился со своим выбором и будет голосовать на выборах 21 июля, партию Слуга народа намерены поддержать 47,6% респондентов, Оппозиционную платформу – За жизнь – 12,4%, Европейскую солидарность – 8,8%, Батькивщину – 8,7%, Голос – 6,8%, Силу и честь – 4,1%.

Среди тех, кто уже определился со своим выбором и будет голосовать на внеочередных выборах народных депутатов, партию «Слуга народа» намерены поддержать 47,6% респондентов «Оппозиционную платформу – За жизнь» – 12,4%, «Европейскую солидарность» – 8,8%, «Батькивщину» – 8,7%, «Голос» – 6,8%, «Силу и честь» – 4,1%.

Партия «Гражданская позиция» получает 2,7% голосов определившихся избирателей, Радикальная партия – 2,2%, «Свобода» – 1,7%, «Оппозиционный блок – Партия мира и развития» – 1,6%, «Украинская стратегия» – 1,3%, «Самопомич» – 1,2%, другие партии – 0,8%.

Опрос проводился 14 – 19 июня среди 2000 респондентов в возрасте старше 18 лет, статистическая погрешность выборки составила +/-2,2%.