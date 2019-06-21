Российский банк «ВЭБ» подал в Стокгольмский арбитраж иск против Украины

Российский государственный «Внешэкономбанк» («ВЭБ») подал против Украины иск в Арбитражный институт Торговой палаты Стокгольма в связи с ограничениями для работы их украинской «дочки» – «Проминвестбанка». Банк «ВЭБ» намерен взыскать все понесенные убытки «Проминвестбанка», сообщает агентство «РБК».

«За последние несколько лет украинские власти нарушили все гарантии, которые сами же предоставили в инвестиционном соглашении. Сегодня пришло время призвать их к ответу. Мы убеждены, что состав арбитража под эгидой Арбитражного института Торговой палаты Стокгольма поддержит нашу позицию, и «ВЭБ» взыщет с Украины все причиненные банку убытки», – сказал старший вице-президент правового блока «ВЭБ» Игорь Краснов.

Он также заявил, что требования «исчисляются сотнями миллионов долларов, но их точная сумма будет устанавливаться профессиональными оценщиками с международной репутацией».

Напомним, в августе прошлого года российский Внешэкономбанк фактически отказался от идеи продать украинскую «дочку» – «Проминвестбанк». Сообщалось, что «Проминвестбанк» сворачивает операции и уже в ноябре может быть принято решение о его закрытии. Убытки банка «ВЭБ» от закрытия «Проминвестбанка» составят около 13 млрд рублей (190 млн долларов).

В марте 2017 года президент Петр Порошенко ввел в действие решение СНБО о санкциях против пяти украинских банков, которые принадлежали государству Россия. Санкции были введены в отношении ПАО «Сбербанк», ПАО «ВиЭс Банк», ПАО «Акционерный коммерческий промышленно-инвестиционный банк» («Проминвестбанк»), ПАО «ВТБ Банк», ПАО «БМ Банк». Они предусматривают ограничения на вывод капитала за пределы страны в пользу связанных лиц.

России удалось продать только небольшой львовский банк «ВиЭс Банк», его приобрел бизнесмен Сергей Тигипко. БМ Банк объявил о прекращении банковской деятельности, а Банк ВТБ собирается закрыть все офисы в Украине, кроме одного.