Администрацию президента Зеленского обвинили в давлении на судей

Глава Совета судей Ткачук заявил о давлении на судей судов различных инстанций со стороны администрации Зеленского. Он решил жаловаться в Генпрокуратуру и Госбюро расследований.

Глава Совета судей Олег Ткачук пожаловался на попытки давления со стороны должностных лиц администрации Владимира Зеленского на судей. Ткачук заявил об этом во время заседания Совета судей, передает журналист издания «Левый Берег».

«Накануне, сегодня ночью и утром ко мне начала приходить информация от судей из разных регионов, членов Совета судей о том, что из Администрации президента главам судов поступают телефонные звонки с требованием дать распоряжение делегированным от этих судов в Совет судей членам сорвать заседание Совета судей», – зачитал Ткачук свое заявление

Глава Совета судей подчеркнул в своем заявлении, что указанная ситуация вызывает большое беспокойство и не согласуется с принципами демократии, свидетельствует о реальной угрозе для судебной власти и может подорвать ее авторитет как беспристрастного арбитра в социальных, политических, экономических спорах.

«Нужно сказать, что такие попытки подорвать доверие к способности судебной власти самостоятельно решать внутренние проблемы и задачи, определенные Конституцией и законами Украины, были продемонстрированы 19 июня во время встречи заместителя главы Администрации президента Руслана Рябошапки и заместителя председателя Совета судей Вадима Бутенко», – сказал Ткачук.

ЗАЯВА ГОЛОВИ РАДИ СУДДІВ УКРАЇНИ ОЛЕГА ТКАЧУКАЩОДО ТИСКУ НА ОРГАН СУДДІВСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯРада суддів України є… Geplaatst door Прес-служба Ради суддів України op Vrijdag 21 juni 2019

«Никогда раньше работники аппарата Администрации президента не позволяли себе публично демонстрировать руководящую и направленную роль в судебной власти», – добавил он.

По его словам, с этой информацией он обратится к президенту, генпрокурору и директору Госбюро расследований. После заявления он огласил перерыв и вышел из зала.

Заместитель Ткачука Вадим Бутенко пообещал пояснить ситуацию, когда продолжится заседание.

В СМИ ранее сообщалось о встрече Рябошапки и Бутенко.

В комментарии журналистам Бутенко сообщил, что встреча с Рябошапкой состоялась по инициативе судьи. Он высказал желание войти в рабочую группу, которую администрация планирует создать для оценки судебной реформы.

По данным «Левого Берега», конфликт Ткачука и Бутенко начался еще с их избрания на эти должности.