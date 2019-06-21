Скауты Украины просят Зеленского не отдавать приоритет «Пласту»

Президента просят наложить вето на законопроект о господдержке «Пласта». Кроме «Пласта» в Украине есть большое множество других скаутских организаций.

Глава Национального совета Всеукраинской молодежной общественной организации (ВМОО) «Национальная организация скаутов Украины» («НОСУ») Валерий Танцура обратился с письмом к президенту Украины Владимиру Зеленскому в котором просит не выделять «Пласт» среди множества других украинских скаутских организаций. В тексте письма, опубликованного на официальном сайте ВМОО «НОСУ», подчеркивается, что выделение «Пласта» дискриминирует и ограничивает права граждан и общественных организаций Украины.

«Обратится к Вам заставило принятие Верховной Радой Украины 30 мая 2019 года Закона «О государственном признании и поддержке Пласта – Национальной скаутской организации Украины» (законопроект №10184 от 25.03.2019 года)», – говорится в письме.

Глава молодежной организации приветствует идею государственной поддержки Скаутского движения в Украине, но при этом предостерегает от выделения какой-либо одной скаутской организации в качестве основного объекта господдержки. В первую очередь это касается особого выделения среди прочих скаутских организаций ВМОО «Пласт», поддержку которого государством гарантирует принятый законопроект.

Под эгидой «Всемирной организации скаутского движения» («ВОСД») в Украине действует ВМОО «НОСУ», кроме этого существуют другие скаутские организации. При этом ВМОО «НОСУ», признает заслуги ВМОО «Пласт» в деле становления и развития Скаутского движения в Украине, но обращают внимание, что само движение не ограничивается одной единственной организацией.

«В начале 90-х годов, при поддержке ВОСД, началось возрождение и создание новых скаутских групп. Это стало важным шагом в становление нашего государства и интеграции Украины в международное сообщество», – отмечается в письме.

В письме подчеркивается, что ВМОО «НОСУ» с 2008 года решение международной конференции «ВОСД» признается в качестве официального представителя Украины в этом международном объединении скаутов.

«В международном скаутском сообществе только «НОСУ» имеет право на взаимодействие от имени Украины с национальными скаутскими организациями других стран и принимать участие в международных скаутских съездах», – говорится в письме.

Так же отмечается, что ВМОО «НОСУ» продемонстрировала стойкое следование целям, принципам и основным ценностям, которые были заложены основоположником скаутского движения лордом Робертом Баден-Пауэллом. Именно это привело к признанию ВМОО «НОСУ» в качестве официального представителя Украины в структурах «ВОСД».

В конце письма Танцура просит Зеленского наложить вето на принятый Верховной Радой закон. Кроме этого ВМОО «НОСУ» предлагает организовать встречи с экспертами «ВОСД» для выработки основных позиций по поддержки Скаутского движения в Украине.