Мустафа Найем решил искать себе место в правоохранительных органах

Народный депутат Верховной Рады Украины и журналист Мустафа Найем принял решение не баллотироваться в парламент на предстоящих досрочных выборах. Вместо этого он намерен поработать в правоохранительной сфере в Украины, где хочет реализовать начатые реформы. Найем в своем сообщение на Facebook не уточнил, где конкретно, и в каком именно качестве он собирается продолжить свою деятельность.

«Уже сутки спрашивают, в каких списках и округах меня искать. Друзья, нет никакой интриги, это не ошибка избирательной комиссии. Я действительно принял решение не баллотироваться в следующий созыв Верховной Рады», – пишет народный депутат.

Далее Найем отмечает, что львиная доля законопроектов и поправок вносимых им на рассмотрение в Верховной Раде были посвящены работе правоохранительных органов Украины – полиции, ДБР, органов прокуратуры. При этом почти два года своей работы в парламенте депутат посвятил реформе патрульной полиции.

«Уже тогда я понял, что меня больше привлекает работа в исполнительной власти, где есть четко очерченная зона ответственности и полномочия… Я никуда не ухожу и буду искать возможность применить себя в правоохранительной сфере…», – подчеркнул Найем.

Он так же намерен заняться вопросами реконструкции и восстановлении прифронтовой зоны на Донбассе. Найем планирует в будущем заниматься реинтеграцией деоккупированных территорий Донбасса и Крыма, после возвращения их под суверенитет Украины.