Военная разведка Украины активизировала сотрудничество с коллегами по НАТО

Подписан Меморандум о взаимопонимании в сфере разведывательной деятельности.

Во время официального визита начальника Главного управления разведки Министерства обороны Украины в страны Балтии было принято решение о расширение взаимодействия между разведорганами, сообщает пресс-служба Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

Во время переговоров с руководителями разведывательных структур стран-членов Североатлантического альянса генерал-полковник Василий Бурба обнародовал очередные доказательства военной активизации России на оккупированных территориях Украины и вблизи границ стран Европы.

С целью своевременного выявления признаков подготовки России к расширению вооруженной агрессии против нашего государства и возможных военных действий РФ в регионах Черного и Балтийского морей руководители военных разведок Североатлантического альянса и Украины договорились о значительном увеличении объемов обмена разведывательной информацией.

Сейчас уже осуществляется подготовка совместных разведывательных оценок действий страны-агрессора представителями ГУР МО Украины и НАТО. Подписан Меморандум о взаимопонимании в сфере разведывательной деятельности.

По результатам встреч генерал-полковника Василия Бурбы с начальниками военных разведок Литвы, Латвии и Эстонии налажен обмен опытом противодействия российской агрессии по ключевым направлениям разведывательной деятельности, в частности в области кибернетической разведки.