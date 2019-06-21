В протестах в Грузии нашли «украинский след»

Депутат Госдумы России Сергей Гаврилов обвинил Виктора Еленского в подстрекательстве протестующих в Тбилиси и оскорблении Путина. В целях безопасности и недопущения провокаций со стороны российской делегации Еленского разместили на территории посольства Украины в Грузии.

Народного депутата Украины Виктора Еленского, который публично осудил оккупацию Россией православных стран Грузии, Молдовы и Украины, эвакуировали в Посольство Украины в Грузии, сообщает помощник депутата Дмитрий Горевой на своей странице в Facebook в официальном заявлении относительно положения украинской делегации на Межпарламентской Ассамблее Православия.

«19 июня начала свою работу 26 сессия Межпарламентской Ассамблеи Православия, которая в этом году проводится в Грузии. Украину в составе официальной делегации представляет народный депутат от фракции «Народного Фронта» Виктор Еленский, который является заместителем Комитета по вопросам культуры и духовности Верховной Рады Украины. Заседание Ассамблеи началось со скандала. Год назад президентом МАП был избран представитель Коммунистической партии Государственной Думы Российской Федерации Сергей Гаврилов. В качестве президента МАП он должен был вести заседание Генеральной Ассамблеи. Поскольку мероприятие проводилось в Парламенте Грузии, то Гаврилов должен был занять место спикера Парламента», – говорится в заявлении.

Указано, что это возмутило грузинских парламентариев, которые заблокировали трибуну. В течение дня Президент Грузии Саломе Зурабишвили и многочисленные грузинские политики высказывали свое недовольство такими действиями российской делегации.

Через значительный общественный резонанс МАП была вынуждена досрочно закрыть заседание. Возмущенные граждане Грузии пришли к отелю, где проживали члены делегаций, чтобы выразить свой протест против присутствия российской делегации.

К протестующим вышел глава украинской делегации Виктор Еленский, который заявил СМИ, что он осуждает оккупацию Россией таких православных стран, как Грузия, Молдова и Украина и что действия России ставят крест на всеправославной солидарности.

После окончания общения с прессой, депутат Государственной Думы Российской Федерации Сергей Гаврилов обвинил Виктора Еленского в подстрекательстве протестующих, оскорблении в адрес президента Российской Федерации Владимира Путина и сделал все возможное для исключения народного депутата Украины из участников Генеральной Ассамблеи МАП.

«Из соображений личной безопасности и недопущения провокаций со стороны российской делегации было принято решение разместить народного депутата Виктора Еленского на территории Посольства Украины в Грузии. Сейчас жизни и безопасности народного депутата Украины Виктора Еленского ничто не угрожает, однако до конца работы МАП он будет находиться на территории дипломатического учреждения», – написано в заявлении.

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