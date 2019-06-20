В результате протестов студентов Портнова уволили из Киевского национального университета

Студенты в ходе протеста подали ректору университета Губерскому обращение с требованием увольнения Портнова. Ректор общеал отменить приказ о восстановление Портнова в должности.

Ректор университета Леонид Губерский в ходе встречи со студентами заявил, что готов отменить приказ о восстановлении в должности профессора Андрея Портнова. Он пояснил, что на тот момент, когда Портнов пришел с заявлением, к нему не было ни одного замечания по уголовным делам в отношении Портнова, сообщает корреспондент «Левого Берега» с места событий.

До этого возле здания главного (красного) Киевского национального университета имени Тараса Шевченко прошла акция против бывшего заместителя главы Администрации президента Андрея Портнова, которого восстановили в должности профессора кафедры конституционного права юридического факультета.

В акции принимали участие около одной тысячи человек. Большинство митингующих – студенты КНУ. Они держат в руках плакаты «Вон, Портнов!», «Портнов – пора в Ростов!» и с кандируют «Нет Портнову в КНУ!».

Студенческая акция протеста против восстановления в должности Портнова. Студенческая акция протеста против восстановления в должности Портнова. Студенческая акция протеста против восстановления в должности Портнова. Студенческая акция протеста против восстановления в должности Портнова. Студенческая акция протеста против восстановления в должности Портнова. Студенческая акция протеста против восстановления в должности Портнова. Пред 1 из 6 След

Студенты отнесли в приемную ректора КНУ Леонида Губерского обращение с требованием уволить Портнова.

После митинга на улице активисты вошли в здание университета и заявили, что начинают «сидячий протест».

После этого ректор университета объявил об отмене приказа о становление Портнова в должности. Ректор КНУ извинился, что подписал приказ о трудоустройстве Портнова.

Напомним, 19 июня стало известно, что ректор КНУ им. Тараса Шевченко Леонид Губерский восстановил Портнова в должности профессора кафедры конституционного права юридического факультета. Сообщалось, что он принят на должность и должен приступить к обязанностям с 1 сентября.

Во время президентства Виктора Януковича Портнов был заместителем главы АП, он участвовал в написании т.н. «диктаторских законов», курировал в АП правовые вопросы. После Революции достоинства Портнов покинул Украину и поселился в Вене. 19 мая он сообщил, что вернулся в Украину.