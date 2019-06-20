Конституционный суд Украины признал конституционным указ Зеленского о роспуске Верховной Рады

Конституционный Суд Украины признал конституционным указ президента Владимира Зеленского о роспуске Верховной Рады и назначении внеочередных выборов парламента. Решение было принято на закрытом заседании Большой палаты Конституционного Суда Украины в четверг, сообщает пресс-служба суда.

Так же пресс-службой опубликовано официальное решение о том, что указ о роспуске Верховной Рады Украины был признан конституционным. За это решение проголосовали 16 судей Конституционного суда Украины.

«Конституционный Суд Украины принял решение по делу по конституционному представлению 62 народных депутатов Украины относительно соответствия Конституции (конституционности) Указа президента Украины «О досрочном прекращении полномочий Верховной Рады Украины и назначении внеочередных выборов» от 21 мая 2019 № 303/2019. Этим решением Конституционный Суд Украины признал соответствующим Конституции Украины (конституционным) Указ Президента Украины «О досрочном прекращении полномочий Верховной Рады Украины и назначении внеочередных выборов», – говорится в сообщении.

Ранее, после появления в украинских масс-медиа сообщений о том, что Конституционный суд Украины принял решение по иску народных депутатов Верховной Рады на указ президента Владимира Зеленского о роспуске парламента, пресс-служба суда опубликовала заявление в котором представлена позиция суда.

В заявлении говорится о недопустимости оказания давления на судей Конституционного суда при принятии ими решения. Особо подчеркивается, что на данный момент рассмотрение дела продолжается в закрытом режиме.

«В последнее время в средствах массовой информации и социальных сетях массово распространяется информация о последствиях принятия решения Конституционного суда Украины по делу инициированному в ответ на конституционное представление 62 народных депутатов Украины относительно конституционности указа президента Украины «О досрочном прекращении полномочий Верховной Рады Украины и назначении внеочередных выборов» от 21 мая 2019 года № 303/2019», – говорится в сообщение.

В частности, отмечается в сообщении, раздаются призывы к невыполнению решения Конституционного суда Украины, привлечения к ответственности судей Конституционного суда Украины за принятое ими решение, а также другие категорические заявления, что недопустимо в правовом государстве. Особую обеспокоенность судей вызывает тот факт, что к распространению указанной информации приобщаются государственные деятели и отдельные политики.

«В то же время Конституционный суд Украины продолжает рассмотрение этого дела. Так, 11 июня 2019 Большая палата Конституционного Суда Украины на открытой части пленарного заседания в форме устного производства рассматривала дело о соответствии Конституции Украины (конституционности) Указа Президента Украины «О досрочном прекращении полномочий Верховной Рады Украины и назначении внеочередных выборов». Конституционный Суд Украины заслушал участников и привлеченных участников конституционного производства. После этого в соответствии с Законом Украины «О Конституционном Суде Украины» Суд перешел к закрытой части пленарного заседания для принятия решения по делу, в котором, в частности, исследуются выводы членов Научно-консультативного совета Конституционного Суда Украины, amicus Curia от экспертов и ученых в области права , выводы представителей общественных организаций по вопросам, поднятым в конституционном представлении, анализируется опыт органов конституционного контроля зарубежных стран и многочисленные обращения граждан Украины», – подчеркивают в сообщении.

Далее в сообщение суда отмечают, что ситуация, которая создается вокруг принятия решения Конституционным Судом Украины по этому делу, вызывает глубокую озабоченность, поскольку она дестабилизирует общественно-политическую ситуацию в стране и допускает осуществление неправомерного влияния на Конституционный суд Украины в целом и отдельных судей Конституционного суда Украины в частности.