Филарет отказался от томоса и самороспуска Киевского патриархата

«Собор» Филарета отменил решение о самороспуске УПЦ КП и отказался от томоса. Филарет заявил о своих правах на все монастыри и приходы ПЦУ в Киеве.

«Собор» УПЦ Киевского патриархата, созванный почетным патриархом Православной церкви Украины Филаретом, отменил решение о роспуске Киевского патриархата и отказался от Томоса об автокефалии, говорится в решении «собора», которое, как пишет «РБК-Украина», было принято без дискуссий единогласно.

Первым пунктом постановления «собор» объявил, что 15 декабря 2018 года помесного собора УПЦ КП не было, а принятое тогда решение о ликвидации Киевского патриархата было условным. Дальше «помесный собор» заявляет, что УПЦ КП продолжает свое существование, а Филарет остается ее пожизненным патриархом, сообщил на своей странице в Facebook журналист Милан Лелич.

Текст принятого «собором» постановления. Текст принятого «собором» постановления. Пред 1 из 2 След

УПЦ КП считает, что все монастыри Киева (Михайловский Златоверхий, Феодосиевский, Выдубицкий), Николаевский монастырь в Богуславе, все приходы ПЦУ в Киеве подлежат управлению Киевского патриархата.

Также церковь Филарета заявила о правах на Киевскую православную богословскую академию, все епархии, монастыри, духовные учебные заведения, братства, миссии, которые зарегистрированы государственными органами как религиозные организации УПЦ КП.

«Томос об автокефалии, предоставленный Украинской Православной Церкви 6 января 2019 г. в Константинополе (Стамбуле) не отвечает уставу автокефальных церквей, которым владеют все автокефальнфе церкви, и поэтому ставит Украинскую Православную Церковь в зависимость от Константинопольского патриархата. Собор благодарит Вселенского Константинопольского патриарха Варфоломея и всех архиереев Матери-Церкви за попытки развязать украинскую церковную проблему, но нас не устраивает содержание Томоса об автокефалии Православной Церкви Украины», – говорится в принятом постановлении.

'Помісний собор УПЦ КП' скасував рішення про саморозпуск і не прийняв томос про автокефалію. Geplaatst door Milan Lelich op Donderdag 20 juni 2019

В то же время, архиепископ Черниговский и Нежинский Евстратий (Зоря) заявил, что Константинополь не отзовет томос об автокефалии для Православной церкви Украины (ПЦУ) из-за действий патриарха Филарета, сообщил он на брифинге, передает корреспондент «РБК-Украина».

По словам Зори, Константинополь не будет применять никаких санкций в отношении ПЦУ из-за действий Филарета. Также Константинополь не будет отзывать томос об автокефалии ПЦУ.

«Всем, кто говорит, что это может привести к отзыву томоса об автокефалии, могу сообщить, что этого не произойдет. Применять санкции к ПЦУ нет оснований», – добавил Евстратий.

Кроме того, Зоря отметил, что место Филарета в синоде ПЦУ пока останется вакантным.

«Место почетного патриарха Филарета в синоде ПЦУ определено ее уставом. Потому пока что из всех членов синода один не будет приходить на его заседания», – заявил Евстратий.

По словам Зори, патриарх Филарет убежден, что действует во благо украинской церкви. Зоря отметил, что Филарет «смотрит на всех вокруг как на неразумных детей».

«Внутренне я убежден, что патриарх на 100% уверен, что он действует во благо украинской церкви. Он считает, что только он один может обеспечить ее независимость и процветание. По его мнению, все остальные не имеют достаточного опыта. Он смотрит на всех вокруг как на неразумных детей», – сказал Евстратий.

Также он добавил, что Филарет не раз заявлял, что умрет, будучи патриархом.

«Для того, чтобы быть патриархом, нужно иметь патриархат, структуру вокруг себя… Сейчас группа священников вышла из ПЦУ и присвоила себе историческое название Украинская православная церковь Киевского патриархата», – уточнил архиепископ.

Предстоятель Православной церкви Украины (ПЦУ), митрополит Епифаний созывает заседания синода из-за заявлений почетного патриарха Филарета о восстановлении Киевского патриархата, говорится в заявлении ПЦУ, которое есть в распоряжении «РБК-Украина».

Так, в документе говорится, что митрополит Епифаний созывает заседания синода ПЦУ в понедельник 24 июня. На заседании синода планируется принять решения по поводу заявлений почетного патриарха Филарета о восстановлении Украинской православной церкви Киевского патриархата.

«Информируем, что на ближайшем заседании священного синода ПЦУ, которое созывается предстоятелем Епифанием, 24 июня 2019 года, будут приняты решения, связанные с событиями, которые произошли», – сообщили в ПЦУ.

Кроме того, митрополит Епифаний пригрозил священникам, которые поддерживают идеи Филарета, отказом в принятии их в состав епископата ПЦУ.

«Сознательное участие таких клириков в антиканонических действиях является основанием для категоричного отказа в удовлетворении их возможных в будущем просьб быть принятыми в состав епископата Православной церкви Украины», – подчеркнул Епифаний.

Православная церковь Украины не признает созванное Филаретом собрание как собор и предупредила, что его участники могут быть отлучены.