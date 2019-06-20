Президент Зеленский озвучил экономическую программу на встрече с бизнес-сообществом Украины

Зеленский пообещал, что заставит всех украинских олигархов, включая Игоря Коломойского вложится в восстановление Донбасса после его деоккупации и начала реинтеграции.
Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с представителями бизнес-сообщества страны. В ходе своего выступления глава государства подчеркнул важность антикоррупционной борьбы, продолжение курса евроинтеграции, ослабление долговой зависимости и другие вопросы, пишет на своей странице в Facebook журналист Юрий Дощатов.
«Ну вот – что успел зафиксировать по выступлению Зеленского на встрече с бизнесом», – пишет журналист.
Далее его пост содержит основные тезисы прозвучавшие в выступление президента Украины на встрече с бизнесом. Вот основные, фактически программные положения из его речи, которые предложены бизнес-сообществу:
√ Зеленский будет защищать независимость НБУ;
√ Для школьной формы можно будет использовать импортные ткани;
«Я так понимаю, что это в контексте отмены кучи старых указов», – подчеркнул Дощатов, комментируя этот пункт.
√ Продление работы с МВФ для ослабления на 5 лет долговой нагрузки;
√ Евроинтеграция продолжается;
√ Нужно улучшение кредитного рейтинга страны;
√ Работаем над формированием позитивного имиджа Украины. Через 3-4 года надо войти в топ-10 Doing Business;
√ Надо ликвидировать коррупцию и вывести из тени экономику – борьба с контрабандой и рейдерством;
√ Непрофильные активы должны быть проданы – поддерживает массштабную приватизацию;
√ Проведем налоговую амнистию на льготных условиях;
√ Вопросы экономики будут исключены из функций СБУ, демилитаризация Налоговой и создание СФР;
√ План преодоления коррупции в судах – первое – запуск Антикорсуда;
√ Отказ от плановой экономики;
√ Отмена запрета игрального бизнеса – все должно быть легально;
√ Ограничение монополий;
√ «Ротердам + » превращаем в «Ротердам – », так же Зеленский заявил, что с Ахметовым договорились по этому вопросу;
√ Упрощение доступа к электросетям;
√ Возврат доверия к АМКУ;
√ Объединение электросетей с ЕС;
√ Увеличение добычи нефти и газа;
√ 200 скорых были от Ахметова;
√ Олигархам, в том числе и Коломойскому, придется вкладываться в развитие Донбасса.
«Правда он еще об этом не знает», – отметил Дощатов, имея в виду олигарха Игоря Коломойского.
Ну вот – что успел зафиксировать по выступлению Зеленского на встрече с бизнесом.- Зеленский будет защищать…
Geplaatst door Юрий Дощатов op Donderdag 20 juni 2019
Ранее сообщалось, что нацлидер России Владимир Путин попытался раскритиковать заявления президента Украины Владимира Зеленского насчет Донбасса.