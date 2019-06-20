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Президент Зеленский озвучил экономическую программу на встрече с бизнес-сообществом Украины

Зеленский пообещал, что заставит всех украинских олигархов, включая Игоря Коломойского вложится в восстановление Донбасса после его деоккупации и начала реинтеграции.

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с представителями бизнес-сообщества страны. В ходе своего выступления глава государства подчеркнул важность антикоррупционной борьбы, продолжение курса евроинтеграции, ослабление долговой зависимости и другие вопросы, пишет на своей странице в Facebook журналист Юрий Дощатов.

«Ну вот – что успел зафиксировать по выступлению Зеленского на встрече с бизнесом», – пишет журналист.

Далее его пост содержит основные тезисы прозвучавшие в выступление президента Украины на встрече с бизнесом. Вот основные, фактически программные положения из его речи, которые предложены бизнес-сообществу:

Зеленский будет защищать независимость НБУ;

Для школьной формы можно будет использовать импортные ткани;

«Я так понимаю, что это в контексте отмены кучи старых указов», – подчеркнул Дощатов, комментируя этот пункт.

Продление работы с МВФ для ослабления на 5 лет долговой нагрузки;

Евроинтеграция продолжается;

Нужно улучшение кредитного рейтинга страны;

Работаем над формированием позитивного имиджа Украины. Через 3-4 года надо войти в топ-10 Doing Business;

Надо ликвидировать коррупцию и вывести из тени экономику – борьба с контрабандой и рейдерством;

Непрофильные активы должны быть проданы – поддерживает массштабную приватизацию;

Проведем налоговую амнистию на льготных условиях;

Вопросы экономики будут исключены из функций СБУ, демилитаризация Налоговой и создание СФР;

План преодоления коррупции в судах – первое – запуск Антикорсуда;

Отказ от плановой экономики;

Отмена запрета игрального бизнеса – все должно быть легально;

Ограничение монополий;

«Ротердам + » превращаем в «Ротердам – », так же Зеленский заявил, что с Ахметовым договорились по этому вопросу;

Упрощение доступа к электросетям;

Возврат доверия к АМКУ;

Объединение электросетей с ЕС;

Увеличение добычи нефти и газа;

200 скорых были от Ахметова;

Олигархам, в том числе и Коломойскому, придется вкладываться в развитие Донбасса.

«Правда он еще об этом не знает», – отметил Дощатов, имея в виду олигарха Игоря Коломойского.

Ну вот – что успел зафиксировать по выступлению Зеленского на встрече с бизнесом.- Зеленский будет защищать…

Geplaatst door Юрий Дощатов op Donderdag 20 juni 2019

Ранее сообщалось, что нацлидер России Владимир Путин попытался раскритиковать заявления президента Украины Владимира Зеленского насчет Донбасса.

Источник POLITua
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