Путин попытался раскритиковать высказывания Зеленского по Донбассу

Путину не понравились первые шаги Зеленского по Донбассу. Нацлидер России, отметил что не видит решения проблемы в связи с заявлением президента Украины, что он «не собирается разговаривать с сепаратистами».

Нацлидер России Владимиру Путину не понравились первые шаги Владимира Зеленского по Донбассу, сказал во время прямой линии с гражданами России, передает «BBC».

«Будучи в Париже, он заявил, что не собирается разговаривать с сепаратистами. А как тогда решать эту проблему? В современной истории нет ни одного примера, когда конфликты такого рода решались бы без прямого диалога между конфликтующими сторонами», – заявил Путин.

Он считает, что действия Украины при президенте Зеленском не совпадают с тем, что он декларировала во время предвыборной кампании.

«Более того, обстрелы со стороны ВСУ увеличились, а говорилось о том, что они прекратятся. Говорилось о том, что прекратится блокада. В прямое нарушение Минских соглашений, которые говорят о том, что необходимо восстановить хозяйственные связи «ЛНР»/»ДНР» с экономикой Украины. Ничего же не делается, блокада только усиливается», – сказал Путин.

Напомним, 17 июня Зеленский заявил, что Украина не готова к диалогу с сепаратистами, но согласна работать в Минском формате для установления мира на Донбассе.