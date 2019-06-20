Путч Филарета священники не поддержали

В Киеве начался созванный почетным патриархом Православной церкви Украины Филаретом (Денисенко) церковное собрание, который он позиционирует как поместный собор УПЦ Киевского патриархата. Как сообщает корреспондент «Левого Берега», журналистов на него не допустили, пообещав выложить все материалы на сайте.

Мероприятие проходит в бывшем главном храме УПЦ КП – Владимирском соборе в центре столицы. Его настоятель – протоиерей Борис Табачек, он является давним соратником Филаретом.

На собор пришло очень небольшое количество священнослужителей, не более десяти человек. По данным «BBC», среди них – митрополит Белгородский и Обоянский Иоасаф и его викарный епискоg Петр (Москалев). Также среди участников был заявлен епископ Фалештский и Восточно-Молдовский Филарет (Теодор Панку), но он не приехал.

«Собор» собранный почетным патриархом Православной церкви Украины Филаретом. «Собор» собранный почетным патриархом Православной церкви Украины Филаретом. «Собор» собранный почетным патриархом Православной церкви Украины Филаретом. «Собор» собранный почетным патриархом Православной церкви Украины Филаретом. «Собор» собранный почетным патриархом Православной церкви Украины Филаретом. «Собор» собранный почетным патриархом Православной церкви Украины Филаретом. «Собор» собранный почетным патриархом Православной церкви Украины Филаретом. «Собор» собранный почетным патриархом Православной церкви Украины Филаретом. «Собор» собранный почетным патриархом Православной церкви Украины Филаретом. «Собор» собранный почетным патриархом Православной церкви Украины Филаретом. «Собор» собранный почетным патриархом Православной церкви Украины Филаретом. «Собор» собранный почетным патриархом Православной церкви Украины Филаретом. «Собор» собранный почетным патриархом Православной церкви Украины Филаретом. Пред 1 из 13 След

В тоже время рядом с Владимирским собором, где проходит организованое Филаретом мероприятие развернулась акция в поддержку «собора», смахивающая на перфоманс. За организацией этой акции стоит какой-то «союз православных братств»

Об этом на своей странице в Facebook сообщил журналист Милан Лелич.

«Во Владимирским собором, где проходит Поместный Собор УПЦ КП под руководством Филарета (на который приехали только два епископа из более чем 60) нормальный трэш», – пишет журналист.

Під Володимирським собором, де проходить помісний собор УПЦ КП під керівництвом Філарета (на який приїхали тільки два… Geplaatst door Milan Lelich op Donderdag 20 juni 2019

«Организатор (вроде какой-то председатель союза православных братств) поет «ще не вмерла в Україні православная віра», на мотив гимна Украины и спорит с бабушками в платочке о казаках и турецкую неволю», – добавил Лелич.

Параллельно с собором Филарета ПЦУ организовала всеукраинский церковно-общественный форум единства украинского православия. Он проходит в бизнес-центре возле Спасо-Преображенского собора на Теремках.

ПЦУ не признает созванное Филаретом собрание как собор и предупредила, что его участники могут быть отлучены.