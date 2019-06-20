В Сенате США заслушали доклад Волкера о связях Зеленского с Коломойским

Госдеп США хорошо осведомлен о тесных связях президента Зеленского и олигарха Коломойского. Но готовы дать шанс новому президенту Украины в деле деолигархизации страны.

Спецпредставитель Государственного департамента США Курт Волкер считает, что приобретение политического капитала для проведения реформ и деолигархизация – основные вызовы, которые стоят перед шестым президентом Украины Владимиром Зеленским. Волкер заявил об этом в ходе слушаний в комитете по международным отношениям Сената США «Пять лет после Революции Достоинства: прогресс Украины и враждебные действия России», передает «Голос Америки».

На вопрос сенатора Роберта Менендеса, контролирует ли Коломойский нового президента Украины, Волкер подтвердил, что Государственному департаменту известно об отношениях Зеленского с Коломойским. Вместе с тем он выразил уверенность, что Владимир Зеленский должен прилагать усилия для ослабления влияния олигархов на политическую систему.

«Мы считаем, что Зеленский заслуживает шанс. Мы поддерживаем принципы реформ, преодоление доминирования олигархов в политический системе, таких как Коломойский. Мы надеемся, что он сможет быть независимым и выполнить обещанное. И мы намерены, как помогать ему, так и спрашивать с него, если это не произойдет», – подчеркнул Волкер.

Курт Волкер, Джон Гербст на слуханнях у Сенаті США про Україну через 5 років після Революції Гідності Курт Волкер, Джон Гербст на слуханнях у Сенаті США про Україну через 5 років після Революції Гідності Geplaatst door chastime op Dinsdag 18 juni 2019

Напомним, в ходе встречи с еврокомиссаром Валдисом Домбровскисом Владимир Зеленский заявил, что в ситуации с «Приват Банком» будет защищать интересы государства, а не Коломойского.