В Киве погиб координатор группы «Информационное Сопротивление» Дмитрий Тымчук

Предварительной рабочей версией следствия является то, что он застрелился при чистке наградного пистолета.

В Киеве погиб депутат от партии «Народный Фронт», координатор группы «Информационное Сопротивление» Дмитрий Тымчук, сообщает «Интерфакс-Украина».

По словам собеседников агентства, предварительной рабочей версией следствия является то, что Тымчук застрелился при чистке наградного оружия – пистолета.

Эту информацию подтвердил нардеп от «Народного Фронта» Антон Геращенко.

«Час назад, у себя дома, во время чистки наградного пистолета нанес себе смертельное ранение патриот Украины и мой друг Дмитрий Тымчук. На месте трагедии работает следственно-оперативная группа полиции. Вечная память искреннему и светлому человеку. Настоящему народному депутату Украины», – написал он в Facebook.

Час назад у себя дома найден со смертельным огнестрельным ранением в голову патриот Украины и мой друг Дмитрий Тымчук…. Geplaatst door Антон Геращенко op Woensdag 19 juni 2019

Замглавы фракции «Народный Фронт» Андрей Тетерук в комментарии «Левому Берегу» заявил, что только следствие установит причины гибели депутата.

«На данный момент никто не может сказать, что произошло. Известно только, что нашего коллегу нашли мертвым. Было ли это самоубийство или замаскированное под самоубийство убийство, – установит только следствие», – сказал он.

С его слов, следователи и специальная группа «уже на месте происшествия».

Тетерук также призвал «разного рода «поспешаек» не спешить и не распространять в СМИ свои версии произошедшего. На 100% ответ на то, что произошло, даст только расследование трагедии».

Национальная полиция рассматривает несколько версий гибели народного депутата Дмитрия Тымчука. Уголовное производство по факту смерти политика открыто по статье 115 «Умышленное убийство», сообщил глава Нацполиции Украины Сергей Князев.

«Есть ряд версий – несчастный случай, неосторожное обращение с оружием и версии уголовного характера также будут рассматриваться», – сказал Князев.

По его словам, во время инцидента Тымчук в квартире находился не один.

«В квартире он был не один, опрашиваются соседи и гражданка, которая была в квартире», – отметил Князев.

Тело Тымчука с огнестрельным ранением в голову сегодня утром обнаружила его жена.

Напомним, Тымчук родился 27 июня 1972 года. Он проходил службу в войсках противовоздушной обороны, работал в штабе Национальной гвардии и в различных подразделениях Минобороны.

С марта 2014 года Тымчук был координатором группы «Информационное Сопротивление», задача которой – получение, обработка (проверка) и распространение оперативной информации относительно российского вторжения в Украину. Он стал одним из самых популярных интернет-деятелей в Украине.

С ноября 2014 года – народный депутат VIII созыва. На досрочных парламентских выборах 2014 года Тымчук впервые прошел в парламент от партии «Народный Фронт» под номером 13.