Украинский сотовый оператор «Киевстар» оказался в центре скандала в Израиле

«Приветствуем в Палестине» – такое сообщение появляется в телефоне с симкой от «Киевстар» при его включении в аэропорту Бен-Гурион.

В Израиле разгорается скандал связанный с украинским сотовым оператором «Киевстар». Прилетающих в Израиль из Украины пассажиров с симками этой компании возмутило, что при включение телефона появляется сообщение «Приветствуем в Палестине», пишет на своей странице в Facebook израильский журналист Шимон Бриман со ссылкой на материал израильской газеты «Исраэль ха-Йом».

«Газета «Исраэль ха-Йом» («Израиль сегодня «) пишет о возмущении пассажиров из Украины, прилетающих в аэропорт Бен-Гурион: при включении их телефонов с симками украинской компании «Киевстар» появляется сообщение «Приветствуем в Палестине», – написал Бриман.

«Одна пассажирка говорит: «Это все равно, как если бы украинцам сказали в Борисполе «Добро пожаловать в Россию», – цитирует журналист высказывание одной из возмущенных пассажирок.

Газета "Исраэль ха-Йом" ("Израиль сегодня ") пишет о возмущении пассажиров из Украины, прилетающих в аэропорт… Geplaatst door Shimon Briman op Woensdag 19 juni 2019

Компания «Киевстар» оставила запрос израильской газеты без ответа.