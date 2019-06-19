Медведчук рассказал, почему не состоялся обмен Сенцова

Медведчук заявил, что обмен Сенцова сорвался из-за ликвидации главаря «ДНР» Захарченко. Вопрос обмена заложниками должен решаться не на Минских переговорах, а непосредственно в Москве.

Глава политсовета партии «За жизнь», инициатор общественного движения «Украинский выбор» Виктор Медведчук заявил, что обмен украинского политзаключенного Олега Сенцова сорвался из-за с ликвидации главаря террористической организации «ДНР» Александра Захарченко. Он рассказал об этом в интервью своем «BBC».

Медведчук рассказал, что почти договорился об обмене, но «в связи с определенными событиями в Донецке» он сорвался.

«У нас была почти достигнута договоренность по поводу обмена, в котором фигурировал, в том числе и Сенцов, однако он сорвался в связи с определенными событиями в Донецке», – сказал Медведчук.

На вопрос, имеет ли он ввиду убийство Захарченко, он ответил: «Да. Фактически мы почти договорились».

Медведчук также заявил, что вопрос обмена заложниками должен решаться не на Минских переговорах, а непосредственно в Москве.

«Поэтому если надо освободить Сущенко, Сенцова, Карпюка, Клыха и многих других – Украина должна вести переговоры с Россией. Ни Минск, ни Донбасс никакого к этому отношения не имеют», – подчеркнул он.

В качестве примера Медведчук привел Надежду Савченко, которую перед освобождением помиловал российский президент после его личных с ним договоренностей.

«Мы же договорились по Савченко? Это я договаривался по ней, не международная общественность. И для этого мне надо было поехать и найти потерпевших, родственников тех журналистов, которые погибли от действий Савченко, как считает российский суд… И я с этими потерпевшими говорил о том, чтобы они обратились к Путину с просьбой о помиловании. И они обратились с этой просьбой, и Путин ее помиловал», – заявил он.

Медведчук добавил, что также вел переговоры с российской стороной по вопросу освобождения захваченных украинских моряков, но перестал это делать, выйдя из минского процесса. Он также заявил, что сейчас общается с российской стороной по другим вопросам, а не по обмену пленными.

«Но только не по обмену. Я не представляю интересы сегодняшней власти. Я могу просить руководство Российской Федерации кого-то освободить. Я прошу, а как у меня получится, поживем – увидим», – сказал Медведчук.

Напомним, Олег Сенцов осужден в России на 20 лет лишения свободы по сфабрикованному обвинению в подготовке теракта в аннексированном Крыму. Свою вину он не признает. Сенцов отбывает наказание в городе Лабытнанги Ямало-Ненецкого автономного округа России. В прошлом году режиссер 145 дней держал голодовку с требованием освободить всех украинских политзаключенных.

Медведчук входил в гуманитарную подгруппу на переговорах в Минске, где занимался обменом пленных. В начале декабря 2018 года представитель Украины в ТКГ Евгений Марчук заявил, что Медведчук в последнее время не участвовал в работе группы.

В апреле 2019-го президент поручил СБУ изучить деятельность Медведчука в ТКГ. Он заявил, что у него была одна функция – освобождение заложников, которые находятся как в подвалах оккупированных территорий, так и в тюрьмах России. Последний масштабный обмен заложниками между Украиной и боевиками «Л/ДНР» на Донбассе прошел 27 декабря 2018 года.

Сейчас Медведчук возглавляют список бывших «регионалов», которые идут на выборы в Верховную Раду от ОПЗЖ.

Главарь «ДНР» Захарченко погиб 31 августа прошлого года в результате взрыва в оккупированном боевиками Донецке.