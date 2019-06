Волкер в ближайшее время намерен приехать в Киев

Спецпредставитель Государственного департамента США по Украине Курт Волкер в течение ближайших недель намерен посетить Киев, заявил он об этом во время выступления в комитете по иностранным делам Сената, сообщается в его Twitter.

По его словам, этот визит будет предшествовать переговорам президентов Украины и США в Вашингтоне.

«Я надеюсь, что смогу осуществить еще один визит в Украину в течение нескольких ближайших недель перед визитом Владимира Зеленского в Белый дом», – сообщил Волкер.

My formal testimony is available at:https://t.co/t5CZ1WFJKt

