Медведчук не любит украинцев и не считает Россию агрессором

Медведчук сам признался в нелюбви к украинцам. Куму Путина все равно, что к нему негативно относятся в Украине.

Кум Владимира Путина Виктор Медведчук признался в негативном отношении к большинству украинцев, сказал он об этом в интервью «BBC», комментируя высокий антирейтинг на уровне 46%.

«А к Порошенко сейчас 75% негативно [относятся], ну и что? Он готов [идти на выборы]? Вот что вы спрашиваете? Я без обид. Может, и 46%. А если даже 50%, то что из этого? В чем вопрос?» – сказал Медведчук.

Он добавил, что не видит необходимости переломить эту ситуацию, потому что он и сам относится к людям негативно.

«Ну и великолепно, я тоже к ним негативно отношусь. Ну а как? У нас 60% считают Россию агрессором, а я не считаю. Я что, должен быть среди этих 60%? Нет, я буду среди другой части», – сказал Медведчук.

Напомним, что Медведчук – третий номер в списке политической партии «Оппозиционная платформа – За жизнь», которая придерживается пророссийских позиций и состоит из бывших регионалов.