Вятрович заявил, что новая власть собирается его уволить

Директор Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович заявил, что новая власть вряд ли хочет видеть его на этом посту. Он заявил об этом в эфире телеканала «Громадське».

«Есть достаточно много информации о попытке найти мне замену на этом посту. Концепция сейчас такова, что институт ликвидировать не будут, так как это может вызвать слишком большое возмущение, зато Вятровича надо убрать», – рассказал Владимир Вятрович.

Директор центрального органа исполнительной власти по реализации государственной политики в сфере восстановления и сохранения национальной памяти считает, что это связано с его критической позицией в отношении новоизбранного президента Украины Владимиру Зеленскому.

«Я достаточно жестко критикую его за разного рода просчеты, которые касаются гуманитарной политики», – пояснил Вятрович.

Он также отметил, что возможная потеря должности является одним из главных мотивов уйти в политику в списке партии Порошенко «Европейская солидарность», «потому что мне кажется, что именно в парламенте я смогу защитить очень много тех достижений, которые мы уже сделали в течение этих 5 лет и продолжить эту работу».

Напомним, Владимир Вятрович выступал против инаугурации Владимира Зеленского, которую собирались провести 19 мая. Это было связано с памятно датой – Днем поминовения жертв репрессий.

Глава Института национальной памяти Владимир Вятрович присоединился к партии Петра Порошенко «Европейская солидарность». Он будет идти по списку партии под номером 25.