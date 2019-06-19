Минобороны Украины опровергает информацию о призыве Зеленского в 2014-2015 годах

Министерство обороны опровергло свою информацию о призыве на военную службу по мобилизации президента Владимира Зеленского в 2014-2015 годах, говорится в ответе Минобороны на запрос «Українських Новин».

Отмечается, что у Минобороны запросили информацию о том, объявлялся ли в розыск Зеленский в связи с тем, что он не являлся в военкомат по повесткам для призыва 15 апреля 2014 года, 23 июня 2014 года, 15 августа 2014 года, 10 мая 2015 года. Эта информация была обнародована пресс-службой Минобороны 13 апреля 2019 года года в ответ на запросы депутатов Верховной Рады Юлия Мамчура, Александра Бригинца (оба – фракция «Блок Петра Порошенко»), Татьяны Черновол и Михаила Бондаря (оба – «Народный фронт»).

В ответ на запрос Минобороны подтвердило, что Зеленский состоит на воинском учете в Металлургическо-Долгинцевском военкомате Кривого Рога Днепропетровской области. По результатам медкомиссии он был признан годным к военной службе, имеет военно-учетную специальность «деловод деловодства».

«Военную службу в Вооруженных силах не проходил, на военную службу по мобилизации в течение 2014-2015 годов не призывался», – говорится в ответе министерства.

Другие обстоятельства относительно призыва Зеленского Минобороны сообщить отказалось, сославшись на то, что это является служебной информацией и не подлежит разглашению.

Ответ подписан начальником управления персонала – замначальника штаба командования Сухопутных войск Вооруженных сил Геннадием Долгашовым.

Напомним, 13 апреля Минобороны заявило что Зеленский проигнорировал четыре повестки о призыве на срочную военную службу в 2014-2015 годах. Штаб Зеленского отрицал получение повесток.

В 2014-2015 годах в Украине провели шесть волн мобилизации на военную службу в связи с российской агрессией на Донбассе.