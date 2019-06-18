«Нафтогаз» предложил «Газпрому» другой вариант транзитного договора

Заместо договора о транзите, может быть заключен договор на своп газа.

«Нафтогаз Украины» готов подписать с «Газпромом» контракт на своп газа, а не его транспортировку, сообщил исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко, комментируя на своей странице в Facebook претензии «Газпрома» на счет НКРЭКУ и оператора ГТС Украины.

В «Нафтогазе» считают, что избавиться от них можно двумя путями.

Первый – как можно скорее привести закон об НКРЭКУ в соответствие с Конституцией и следовать разработанному «Нафтогазом» плану анбандлинга.

Второй вариант – подписание контракта на своп газа. В таком случае «Газпром» будет передавать на границе определенный объем газа, а «Нафтогаз» – передавать его смежным оператором в странах Европы.

В таком случае подписание контракта с оператором ГТС будет переложено с «Газпрома» на «Нафтогаз», а маржу (плату за транзит) смогут определить подписанты, а не регулятор.

«Нас устраивает предложение ЕС по транзитному контракту – 10 лет, в среднем должно быть не менее 60 млрд кубометров газа в год. Можем эти же параметры заложить и в контракт на своп газа», – написал Витренко в фейсбуке.

«Такой договор является относительно простым, он не является предметом регулирования с украинской стороны, никто никому не должен платить деньги за мощности и т.д., и поэтому у Газпрома нет обоснованных оснований отказываться от его подписания. Наш запасной вариант позволяет достичь по сути такого й же результата, но при этом Газпром лишается указанных господином Кузнецом аргументов для отказа от транзита через Украину», – считает Витренко.

Транзит газу. А ось це вже серйозні аргументи: «Газпром назвав неможливим укладення нового транзитного… Geplaatst door Yuriy Vitrenko op Dinsdag 18 juni 2019

Напомним, 1 января 2020 года заканчивается 10-летний транзитный контракт между НАК «Нафтогаз Украины» и российским «Газпромом». Последний в настоящее время не ведет активных переговоров относительно подписания нового контракта на транзит через Украину и усиленно продвигает проекты «Северный поток-2» и «Турецкий поток».

Исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко говорил, что Украина на трехсторонних газовых переговорах предложит России забронировать 60 млрд кубометров транзитных мощностей в год на 10 лет.

Однако в «Газпроме» заявили, что не готовы подписывать транзитный контракт с Украиной на европейских условиях, на которых настаивает «Нафтогаз».