Зеленский призывает сторонников снятия санкций приехать и посмотреть на ситуацию Донбасса и Крыма

Зеленский предложил сторонникам снятия санкций с России посетить Донбасс и Крым. Он заявил, что тех, кто агитирует за снятие санкций, призывает посетить Донбасс и убедиться сколько несчастья принесла эта война.

Президент Владимир Зеленский призывает сторонников снятия санкций с России посетить оккупированный Донбасс и аннексированный Крым. Он заявил об этом на совместной пресс-конференции с канцлером Германии Ангелой Меркель в Берлине, передают «Українськi Новини».

«Тех, кто агитирует за снятие санкций, призываю посетить Донбасс и убедиться сколько несчастья принесла украинским людям эта война. Посмотрите на Крым, который из туристического края и природной жемчужины превратился в реальный военный лагерь», – сказал президент.

Зеленский назвал санкции «единственным мирным инструментом», способным прекратить войну.

Зеленский и Меркель. Зеленский и Меркель. Зеленский и Меркель. Пред 1 из 3 След

«Я знаю о призывах отдельных политиков и представителей большого бизнеса Германии об отмене санкций и восстановлении деловой активности с Россией. Пользуясь этим моментом, хочу обратиться сейчас к ним. Мы не начинали эту войну, но мы мечтаем и боремся за ее завершение ежедневно. Мы не хотим, чтобы от санкций страдали наши европейские партнеры, которые решили помочь нам. Но это единственный бескровный путь восстановления мира на континенте, и он должен быть пройден до самого конца», – подчеркнул президент.

Он также сообщил, что в ходе встречи с Меркель обсудил вопросы достижения мира на Донбассе, освобождения пленных украинских моряков и других незаконно удерживаемых в российских тюрьмах украинцев.

Зеленский и Меркель также обсудили сотрудничество Украины и Германии в ООН и других международных организациях, а также вопрос двустороннего торгово-экономического сотрудничества, украинских реформ и инвестиционного климата.

«Я попросил госпожу Меркель о поддержке европейских и евроатлантических стремлений Украины», – сказал президент.

Напомним, в начале июня премьер-министр земли Саксония в Германии Михаэль Кречмер выступил за отмену санкций против России.